Вакарчук назвал сумму, которую удалось собрать во время благотворительного концерта группы "Океан Ельзи" "І все буде добре"

"Во время трансляции концерта на утро 26 апреля собрано 8 257 620 грн. Спасибо!" – написал певец.

Вакарчук отметил, что деньги будут переданы в благотворительный фонд "Твоя опора", который занимается закупкой медикаментов и медицинского оборудования для больниц, где оказывают помощь раненым в результате российского вторжения детям, а также детям, которые нуждаются в постоянном лечении, но вынуждены были эвакуироваться из своих городов в другие регионы страны.

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