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15 апреля, 2022
 
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"І все буде добре". Группа "Океан Ельзи" на Пасху выступит с благотворительным концертом в Киеве в поддержку украинских детей

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Группа "Океан Ельзи" собранные во время концерта деньги переведет благотворительному фонду
Группа "Океан Ельзи" собранные во время концерта деньги переведет благотворительному фонду
Фото: Океан Ельзи / Okean Elzy

24 апреля в эфире марафона "Єдині новини" состоится трансляция благотворительного концерта украинской группы "Океан Эльзы" под названием "І все буде добре". Об этом 14 апреля сообщается на странице группы в Facebook.

"Это очень важное событие для нас, потому что до, во время и после телетрансляции будет проводиться сбор средств на счет благотворительного фонда "Твоя опора" для закупки медикаментов, медицинского оборудования в больницы, где оказывают помощь раненым в результате российского вторжения детям, а также детям, которые нуждаются в постоянном лечении, но вынуждены были эвакуироваться из своих городов в другие регионы страны", – говорится в анонсе. 

Артисты будут выступать на станции метро "Золотые ворота", отмечается в пресс-релизе.

https://www.facebook.com/okeanelzyofficial/posts/524255122393500

Теги: Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, Пасха, концерт, война России против Украины
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