"І все буде добре". Группа "Океан Ельзи" на Пасху выступит с благотворительным концертом в Киеве в поддержку украинских детей

"Это очень важное событие для нас, потому что до, во время и после телетрансляции будет проводиться сбор средств на счет благотворительного фонда "Твоя опора" для закупки медикаментов, медицинского оборудования в больницы, где оказывают помощь раненым в результате российского вторжения детям, а также детям, которые нуждаются в постоянном лечении, но вынуждены были эвакуироваться из своих городов в другие регионы страны", – говорится в анонсе.

Артисты будут выступать на станции метро "Золотые ворота", отмечается в пресс-релизе.