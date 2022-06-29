Серга: Я начал обучение на снайпера. Уже выбрал себе идеальную винтовку

Серга сообщил, что во время учебы в вузе окончил военную кафедру, поэтому имеет офицерское звание – младший лейтенант.
"Я начал обучение на снайпера. Первую часть обучения прошел, сейчас будет вторая часть. И на второй части уже желательно, чтобы за мной было закрепленное оружие. Я только вернулся из магазина – уже выбрал себе идеальную винтовку. Она, наверное, стоит как полторы мои самые лучшие гитары", – рассказал музыкант.
Бацман спросила, чем сейчас Серга занимается в армии.
"То, чем я занимаюсь сейчас, существенно отличается от того, чем я занимался вначале. В первые полтора месяца я нес дежурство как абсолютно обычный солдат, как все: рыл окопы, строил блиндажи, патрулировал территорию, проходил занятия по тактике с нашими более опытными бойцами", – вспомнил музыкант.
Параллельно, по словам Серги, он давал концерты военнослужащим, чтобы немного их подбодрить. Вначале это были выступления только перед своим подразделением.
"С первых дней полномасштабного вторжения я по вечерам (еще же везде светомаскировка, мы собирались в темном-темном месте) давал концерты: читал поэзию, пел песни. И это помогало и мне снять стресс, и снять стресс моим побратимам. Это круто работало. Вы же помните первые дни войны, когда заснуть было невозможно, – сказал музыкант. – Первые полтора месяца я здесь играл концерты – нашим ребятам. А потом меня стали просить ребята из других воинских частей, чтобы я приезжал и играл. И я начал выезжать, играть концерты в других местах, потом командир стал выпускать меня за пределы Одессы – в Николаев и дальше. Так добавилась еще одна функция, еще одна опция, которую я начал выполнять, – я стал работать с боевым духом и с эмоциональным состоянием ребят, к которым я приезжаю".
Журналистка спросила, что сейчас ему дороже – оружие или гитара.
"Если берем материальные ценности, то все-таки автомат, если мы говорим о ценностях нематериальных, то, наверное, гитара", – ответил он.
Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом").
В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).
Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Серга подписал контракт с ВСУ.