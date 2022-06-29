Серга: У нас в подразделении в основном одесситы. Кто-то был дальнобойщиком – сейчас он отвозит автомобили в горячие точки, есть скрипач Мойсей

"Конкретно в той части, в которой я нахожусь, здесь в большей степени личный состав – это одесситы. Но сейчас я много общаюсь с другими ребятами, тут все перемешалось – люди абсолютно отовсюду. Здесь сформировался состав из добровольцев, которые пришли в первые дни, мобилизовались по своему желанию. Встречаются представители абсолютно разных профессий. И если изначально мы все применялись исключительно в военном контексте, то сейчас каждый начинает включать свои гражданские возможности. Я могу заниматься музыкой, творческо-мотивационной деятельностью. Например, сейчас мы готовим мощную акцию для временно оккупированных территорий. Это важно, и это работает", – подчеркнул Серга.
Он отметил, что в ряды ВСУ вместе с ним вступил его друг, который в обычной жизни играет на скрипке.
"У нас есть парень Андрей, у которого в гражданском мире свое производство. Там он изготавливал какие-то запчасти. Сейчас оно [производство] полностью переоборудовано под изготовление медицинского снаряжения, аппаратов Илизарова. Кто-то был дальнобойщиком, а сейчас отвозит машины в горячие точки. Мойсей [Бондаренко], который пришел со мной, – скрипач. Он играет на скрипке, вдохновляет людей. Неоднократно видел, как его репостят в интернете", – сказал Серга.
Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом"). В студенческие годы играл в КВН, был резидентом Comedy Club.
В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).
Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.
Уже после аннексии Крыма и начала агрессии России на Донбассе несколько лет жил в Москве.
В 2019 году полгода учился актерскому мастерству в New York Film Academy.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Серга подписал контракт с Вооруженными силами Украины.