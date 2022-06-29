Серга: У нас в подразделении в основном одесситы. Кто-то был дальнобойщиком – сейчас он отвозит автомобили в горячие точки, есть скрипач Мойсей

"Конкретно в той части, в которой я нахожусь, здесь в большей степени личный состав – это одесситы. Но сейчас я много общаюсь с другими ребятами, тут все перемешалось – люди абсолютно отовсюду. Здесь сформировался состав из добровольцев, которые пришли в первые дни, мобилизовались по своему желанию. Встречаются представители абсолютно разных профессий. И если изначально мы все применялись исключительно в военном контексте, то сейчас каждый начинает включать свои гражданские возможности. Я могу заниматься музыкой, творческо-мотивационной деятельностью. Например, сейчас мы готовим мощную акцию для временно оккупированных территорий. Это важно, и это работает", – подчеркнул Серга.

Он отметил, что в ряды ВСУ вместе с ним вступил его друг, который в обычной жизни играет на скрипке.

"У нас есть парень Андрей, у которого в гражданском мире свое производство. Там он изготавливал какие-то запчасти. Сейчас оно [производство] полностью переоборудовано под изготовление медицинского снаряжения, аппаратов Илизарова. Кто-то был дальнобойщиком, а сейчас отвозит машины в горячие точки. Мойсей [Бондаренко], который пришел со мной, – скрипач. Он играет на скрипке, вдохновляет людей. Неоднократно видел, как его репостят в интернете", – сказал Серга.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube