ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Серга: У нас в подразделении в основном одесситы. Кто-то был дальнобойщиком – сейчас он отвозит автомобили в горячие точки, есть скрипач Мойсей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Серга: Здесь встречаются представители абсолютно разных профессий
Серга: Здесь встречаются представители абсолютно разных профессий
Фото: Коля Серга / Facebook

Защищающий Украину от российских оккупантов украинский музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что его подразделение состоит из людей самых разных профессий.

"Конкретно в той части, в которой я нахожусь, здесь в большей степени личный состав – это одесситы. Но сейчас я много общаюсь с другими ребятами, тут все перемешалось – люди абсолютно отовсюду. Здесь сформировался состав из добровольцев, которые пришли в первые дни, мобилизовались по своему желанию. Встречаются представители абсолютно разных профессий. И если изначально мы все применялись исключительно в военном контексте, то сейчас каждый начинает включать свои гражданские возможности. Я могу заниматься музыкой, творческо-мотивационной деятельностью. Например, сейчас мы готовим мощную акцию для временно оккупированных территорий. Это важно, и это работает", – подчеркнул Серга.

Он отметил, что в ряды ВСУ вместе с ним вступил его друг, который в обычной жизни играет на скрипке.

"У нас есть парень Андрей, у которого в гражданском мире свое производство. Там он изготавливал какие-то запчасти. Сейчас оно [производство] полностью переоборудовано под изготовление медицинского снаряжения, аппаратов Илизарова. Кто-то был дальнобойщиком, а сейчас отвозит машины в горячие точки. Мойсей [Бондаренко], который пришел со мной, – скрипач. Он играет на скрипке, вдохновляет людей. Неоднократно видел, как его репостят в интернете", – сказал Серга.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом"). В студенческие годы играл в КВН, был резидентом Comedy Club. 

В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).

Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.

Уже после аннексии Крыма и начала агрессии России на Донбассе несколько лет жил в Москве. 

В 2019 году полгода учился актерскому мастерству в New York Film Academy.  

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Серга подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Алеся Бацман, война России против Украины, Коля Серга
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео
"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео
  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта
  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта G
Алеся БАЦМАН
"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео
"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео
"Вот это поворот!" Каминская показала растяжку
"Вот это поворот!" Каминская показала растяжку
"Картинка смешная". Арестович показал, как к нему относятся украинцы
"Картинка смешная". Арестович показал, как к нему относятся украинцы
"В полку продажных путинистов прибыло". В сети обсуждают Добронравова из "Сватов", который приехал "орков в госпитале проведать"
"В полку продажных путинистов прибыло". В сети обсуждают Добронравова из "Сватов", который приехал "орков в госпитале проведать"
"Неприятная болячка". Наташа Королева без бюстгальтера показала, как болезнь изменила ее тело. Фото
"Неприятная болячка". Наташа Королева без бюстгальтера показала, как болезнь изменила ее тело. Фото
Dantes: Желаю каждому дождаться и любить вопреки всем ужасам
Dantes: Желаю каждому дождаться и любить вопреки всем ужасам
Хименес-Браво: У восточного соседа День Конституции как день лопуха назначение одинаковое
Хименес-Браво: У восточного соседа День Конституции – как день лопуха – назначение одинаковое
Звезда сериала "Ничто не случается дважды" страдает от тяжелой болезни. Подробности рассказала ее коллега
Звезда сериала "Ничто не случается дважды" страдает от тяжелой болезни. Подробности рассказала ее коллега
Роднянский: Вся Россия превращается в страну прапорщиков
Роднянский: Вся Россия превращается в страну прапорщиков
"Это был сюрприз". В пригороде Киева появилась улица Николая Мозгового
"Это был сюрприз". В пригороде Киева появилась улица Николая Мозгового
"Писать хочу. Песков, не отвлекай!" Актер студии "Квартал 95" показал Путина, страдающего от недержания мочи
"Писать хочу. Песков, не отвлекай!" Актер студии "Квартал 95" показал Путина, страдающего от недержания мочи
  Билык: Есть ли у меня жалость к Ани Лорак? Конечно, нет
  Билык: Есть ли у меня жалость к Ани Лорак? Конечно, нет
  Серга: Детей хочется. Особенно остро это ощущалось в первые недели войны. Я прямо думал: "Может, с кем-то договориться?"
  Серга: Детей хочется. Особенно остро это ощущалось в первые недели войны. Я прямо думал: "Может, с кем-то договориться?" G
Алеся БАЦМАН
Панин: Навального посадили, Немцова убили. Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Путин. Я не боюсь говорить эту правду вам в лицо
Панин: Навального посадили, Немцова убили. Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Путин. Я не боюсь говорить эту правду вам в лицо
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов (324448)
2
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (89404)
3
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (77231)
4
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (75984)
5
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (70772)
6
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (69097)
7
"Внимание, красотка", "Просто невероятно". 57-летняя Херли позировала на велосипеде в бикини (47763)
8
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео (40593)
 
 
 
 