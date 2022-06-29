  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта

Тодоренко и Серга были ведущими восьмого сезона шоу "Орел и решка" Скриншот: Орел и Решка / YouTube

"Для меня Регины больше нет, – сказал Серга. – Единственное, этих людей нужно лишать украинского паспорта".

Поэт отметил, что украинское гражданство нужно давать тем людям, кто не является гражданином Украины, но защищает страну от российских оккупантов.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube