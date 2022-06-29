  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта

"Для меня Регины больше нет, – сказал Серга. – Единственное, этих людей нужно лишать украинского паспорта".
Поэт отметил, что украинское гражданство нужно давать тем людям, кто не является гражданином Украины, но защищает страну от российских оккупантов.
Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". Она вела шоу вместе с Сергой в восьмом сезоне (2016).
Ведущая замужем за российским артистом Владом Топаловым, вместе с мужем и сыном живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает российскую агрессию против Украины.
Многие украинские знаменитости осудили ее позицию.