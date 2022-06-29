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29 июня, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта

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Тодоренко и Серга были ведущими восьмого сезона шоу "Орел и решка"
Тодоренко и Серга были ведущими восьмого сезона шоу "Орел и решка"
Скриншот: Орел и Решка / YouTube

Защищающий Украину от российских оккупантов украинский поэт, музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что последние несколько лет не общается со своей бывшей коллегой по проекту "Орел и решка" Региной Тодоренко.

"Для меня Регины больше нет, – сказал Серга. – Единственное, этих людей нужно лишать украинского паспорта". 

Поэт отметил, что украинское гражданство нужно давать тем людям, кто не является гражданином Украины, но защищает страну от российских оккупантов. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". Она вела шоу вместе с Сергой в восьмом сезоне (2016).

Ведущая замужем за российским артистом Владом Топаловым, вместе с мужем и сыном живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает российскую агрессию против Украины. 

Многие украинские знаменитости осудили ее позицию

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алеся Бацман, Регина Тодоренко, Коля Серга, Орел и решка
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