  "На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке

Продолжая свою мысль, 81-летний Новгородцев сообщил, что не может представить себе учебник по квантовой физике на украинском языке, потому что в нем нет "инструментария", который якобы есть в других языках, например в русском.

Украинский певец Слава Вакарчук, реагируя в Facebook на заявление российского журналиста, напомнил, что первый учебник по квантовой механике на украинском языке был написан в 60-е годы прошлого столетия украинским физиком-теоретиком. доктором физико-математических наук Аббой Глауберманом. Певец признался, что по нему в свое время учился еще его отец, Иван Вакарчук.

"Но то такое. Я вот пока не представляю, как после 24 февраля 2022 года рок-музыка свободы будет звучать на русском языке. Может, Новгородцев знает", – подытожил Вакарчук.

Скриншот: Святослав Вакарчук / Facebook

Украинский научный эксперт Алексей Панич 2 мая в Facebook высказал удивление тем, что украинцев интересует некомпетентное мнение 81-летнего российского музыканта.

"Украинский патриотизм первого уровня: возмутиться, что Сева Новгородцев не представляет учебника по квантовой физике на украинском языке, то есть не представляет себе то, что реально существует, и не умеет пользоваться Google, – написал он. – Украинский патриотизм второго уровня: а кто вообще такой Сева Новгородцев и почему нас должно интересовать его мнение? Тоже мне, нашли эксперта по квантовой физике. Искренне сочувствую тем украинцам, для которых этот Сева когда-то означал что-то положительное. Придется теперь, по рецепту [российского писателя Антона] Чехова, "по капле выжимать из себя Новгородцева".

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