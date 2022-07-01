Спасатели извлекли из-под завалов дома в Николаеве тело еще одного погибшего. Число жертв ракетного удара достигло восьми

В 22.55 30 июня во время поисково-спасательных работ под завалами на лестничной клетке сотрудники ГСЧС обнаружили тело мужчины.

"Таким образом, в результате чрезвычайной ситуации восемь человек погибли и шесть пострадали", – говорится в сообщении.

Работы по разбору завалов продолжаются.

Контекст:

Утром 29 июня российские войска нанесли удар по жилому пятиэтажному дому в Николаеве. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявлял, что в результате атаки погибли три человека и пятеро ранены.

По состоянию на 17.00 было известно о пяти погибших и пяти раненых в результате обстрела оккупантами. Позже стало известно о семи погибших.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, кроме пятиэтажки, оккупанты попали утром в гаражный кооператив, базу отдыха, портовую и производственную инфраструктуру города.