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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Николаеве тело еще одного погибшего. Число жертв ракетного удара достигло восьми

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Работы по разбору завалов продолжаются
Работы по разбору завалов продолжаются
Фото: ДСНС України / Telegram

Число жертв ракетного удара российских оккупантов по жилому дому в Николаеве достигло восьми. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 22.55 30 июня во время поисково-спасательных работ под завалами на лестничной клетке сотрудники ГСЧС обнаружили тело мужчины.

"Таким образом, в результате чрезвычайной ситуации восемь человек погибли и шесть пострадали", – говорится в сообщении.

Работы по разбору завалов продолжаются.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Контекст:

Утром 29 июня российские войска нанесли удар по жилому пятиэтажному дому в Николаеве. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявлял, что в результате атаки погибли три человека и пятеро ранены.

По состоянию на 17.00 было известно о пяти погибших и пяти раненых в результате обстрела оккупантами. Позже стало известно о семи погибших.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, кроме пятиэтажки, оккупанты попали утром в гаражный кооператив, базу отдыха, портовую и производственную инфраструктуру города.

Теги: Россия, Украина, Николаев, ГСЧС, спасатели, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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