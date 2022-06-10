Мэр Николаева: Оккупанты бьют из "Пионов", у которых дальность до 47 км, и подтягивают новые установки. А наша артиллерия до них не достает

"Россияне подтянули самоходные артиллерийские установки типа "Пион". Их дальность в зависимости от снарядов, которые используются, составляет до 47 км. Они их перебрасывают из Крыма в Херсонскую область. Дальше вражеские войска подъезжают на безопасное для них расстояние к Николаеву и начинают стрелять. Они достают до двух районов – отдаленного Корабельного и Ингульского районов города Николаева. На самой большой дистанции разлет этого снаряда от цели составляет около 500 метров. То есть они просто стреляют в направлении города, попадают по жилым районам и убивают мирных людей", – подчеркнул Сенкевич.
По его словам, оккупанты ведут обстрелы не по военным объектам, а просто в направлении города.
"Они выезжают из Херсона на 10–15 км и оттуда стреляют в том радиусе, куда могут достать. Наша артиллерия бьет на 20–30 км – она не достает до них. Поэтому они могут вот такое делать. Но Силы спецопераций их достают. Уже было уничтожено несколько единиц этих "Пионов". Однако есть информация, что они еще подтягивают эти установки и накапливают их в Херсонской области", – сказал мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.