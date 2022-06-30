Ударная авиация ВСУ уничтожила два склада с боеприпасами и наблюдательный пункт россиян

Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 поразили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов, два склада боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также уничтожили технику и живую силу врага.
Особенно активно ударная авиация отработала в Луганской области, поддерживая с воздуха действия подразделений сил обороны Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полномасштабная война РФ против Украины продолжается с 24 февраля. Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 29 июня, достигли около 35 450 военных, 1572 танка, 217 самолетов, 185 вертолетов и 14 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".