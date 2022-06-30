Ударная авиация ВСУ уничтожила два склада с боеприпасами и наблюдательный пункт россиян

Особенно активно ударная авиация ВСУ отработала в Луганской области Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 поразили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов, два склада боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также уничтожили технику и живую силу врага.

Особенно активно ударная авиация отработала в Луганской области, поддерживая с воздуха действия подразделений сил обороны Украины.

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