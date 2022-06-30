Оккупанты удерживают в заложниках 149 жителей Запорожской области, в том числе 16-летнего сына главы РВА – Старух

По его данным на вечер 28 июня, перечень лиц, которые были или остаются в плену, составляет 368 человек.

"Из них 149, если мне не изменяет память, остаются в заложниках. Не в плену, а в заложниках, потому что это террористы. Они взяли в заложники [людей], это не военные, чтобы быть пленными", – добавил он.

По словам Старуха, среди людей, которых удерживают оккупанты, – шесть должностных лиц и трое несовершеннолетних, в том числе 16-летний сын главы Запорожской районной военной администрации Олега Буряка Влад.

Как отмечал сайт 061.ua, сына Буряка оккупанты похитили 8 апреля в Бердянске. По словам Буряка, его сын ехал из Бердянска в составе эвакуационной колонны, на одном из блокпостов автомобиль остановили, у подростка увидели телефон, после чего его вытащили из машины. Автомобиль продержали на блокпосту три часа, всех, кроме сына Буряка, отпустили.

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