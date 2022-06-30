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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты удерживают в заложниках 149 жителей Запорожской области, в том числе 16-летнего сына главы РВА – Старух

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Старух рассказал о гражданских, похищенных оккупантами в Запорожской области
Старух рассказал о гражданских, похищенных оккупантами в Запорожской области
Фото: Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

Российские оккупанты удерживают в заложниках 149 жителей Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух на брифинге в медиацентре "Украина", трансляцию вел "Укринформ".

По его данным на вечер 28 июня, перечень лиц, которые были или остаются в плену, составляет 368 человек.

"Из них 149, если мне не изменяет память, остаются в заложниках. Не в плену, а в заложниках, потому что это террористы. Они взяли в заложники [людей], это не военные, чтобы быть пленными", – добавил он. 

По словам Старуха, среди людей, которых удерживают оккупанты, – шесть должностных лиц и трое несовершеннолетних, в том числе 16-летний сын главы Запорожской районной военной администрации Олега Буряка Влад.

Как отмечал сайт 061.ua, сына Буряка оккупанты похитили 8 апреля в Бердянске. По словам Буряка, его сын ехал из Бердянска в составе эвакуационной колонны, на одном из блокпостов автомобиль остановили, у подростка увидели телефон, после чего его вытащили из машины. Автомобиль продержали на блокпосту три часа, всех, кроме сына Буряка, отпустили. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. 31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.

По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, говорил Старух.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: захват, заложники, Запорожская область, пленные, война России против Украины, подростки, Александр Старух, российские оккупанты
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