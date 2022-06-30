Оккупанты удерживают в заложниках 149 жителей Запорожской области, в том числе 16-летнего сына главы РВА – Старух

По его данным на вечер 28 июня, перечень лиц, которые были или остаются в плену, составляет 368 человек.
"Из них 149, если мне не изменяет память, остаются в заложниках. Не в плену, а в заложниках, потому что это террористы. Они взяли в заложники [людей], это не военные, чтобы быть пленными", – добавил он.
По словам Старуха, среди людей, которых удерживают оккупанты, – шесть должностных лиц и трое несовершеннолетних, в том числе 16-летний сын главы Запорожской районной военной администрации Олега Буряка Влад.
Как отмечал сайт 061.ua, сына Буряка оккупанты похитили 8 апреля в Бердянске. По словам Буряка, его сын ехал из Бердянска в составе эвакуационной колонны, на одном из блокпостов автомобиль остановили, у подростка увидели телефон, после чего его вытащили из машины. Автомобиль продержали на блокпосту три часа, всех, кроме сына Буряка, отпустили.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. 31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.
По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, говорил Старух.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.