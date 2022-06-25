В Мелитополе возобновились массовые похищения людей – мэр

Он подчеркнул, что ситуация, связанная с безопасностью, в городе остается крайне сложной.
"На прошлой неделе снова начались массовые похищения в городе... активистов, пасторов, бизнесменов... Пастора церкви похитили прямо во время службы на центральной площади города. Его отпустили, но предприниматели находятся в плену у рашистов..." – сказал он
По информации Федорова, за предыдущие четыре месяца российские оккупанты похитили более 500 горожан. В частности, по его словам, более двух месяцев в плену у россиян находится 16-летний подросток.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил Федоров.
В Мелитополе не осталось украинских газет, радио, ТВ. Жители подвергаются преследованиям, россияне похищают проукраинских активистов, а также мужчин призывного возраста. Также оккупанты требуют деньги у жителей Мелитополя, которые желают покинуть город.
16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за последние два месяца уехали 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".