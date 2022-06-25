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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе возобновились массовые похищения людей – мэр

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По информации Федорова, у россиян в плену находится в том числе 16-летний подросток
По информации Федорова, у россиян в плену находится в том числе 16-летний подросток
Фото: Прес-служба Мелітопольської Міської Ради / Facebook (архив)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области оккупанты за прошедшие месяцы похитили более 500 горожан. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров 24 июня на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ".

Он подчеркнул, что ситуация, связанная с безопасностью, в городе остается крайне сложной.

"На прошлой неделе снова начались массовые похищения в городе... активистов, пасторов, бизнесменов... Пастора церкви похитили прямо во время службы на центральной площади города. Его отпустили, но предприниматели находятся в плену у рашистов..." – сказал он

По информации Федорова, за предыдущие четыре месяца российские оккупанты похитили более 500 горожан. В частности, по его словам, более двух месяцев в плену у россиян находится 16-летний подросток.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил Федоров.

В Мелитополе не осталось украинских газет, радио, ТВ. Жители подвергаются преследованиям, россияне похищают проукраинских активистов, а также мужчин призывного возраста. Также оккупанты требуют деньги у жителей Мелитополя, которые желают покинуть город.

16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за последние два месяца уехали 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".

Теги: похищение, Мелитополь, плен, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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