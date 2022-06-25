В Мелитополе возобновились массовые похищения людей – мэр

По информации Федорова, у россиян в плену находится в том числе 16-летний подросток Фото: Прес-служба Мелітопольської Міської Ради / Facebook (архив)

Он подчеркнул, что ситуация, связанная с безопасностью, в городе остается крайне сложной.

"На прошлой неделе снова начались массовые похищения в городе... активистов, пасторов, бизнесменов... Пастора церкви похитили прямо во время службы на центральной площади города. Его отпустили, но предприниматели находятся в плену у рашистов..." – сказал он

По информации Федорова, за предыдущие четыре месяца российские оккупанты похитили более 500 горожан. В частности, по его словам, более двух месяцев в плену у россиян находится 16-летний подросток.

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