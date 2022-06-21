Оккупанты освободили из плена начальника пожарной части Энергодара – мэр

Об этом 21 июня сообщил в Telegram мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"После почти месячного ареста Виталий Троян – очевидно, под давлением рашистов – дал интервью пророссийским журналистам и "признался" в сотрудничестве с СБУ и территориальной обороной. Как сообщается, начальник пожарной части в ближайшее время вернется к своей работе", – написал городской голова.

О похищении Трояна Орлов сообщал 19 мая. По его информации, накануне оккупанты приехали в пожарную часть, провели обыск в кабинете начальника отряда, затем опечатали кабинет и увезли спасателя в неизвестном направлении.

Пожарные вышли на протест против россиян, которые похитили Трояна, после чего оккупанты силой разогнали спасателей.

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