Оккупанты освободили из плена начальника пожарной части Энергодара – мэр

Об этом 21 июня сообщил в Telegram мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"После почти месячного ареста Виталий Троян – очевидно, под давлением рашистов – дал интервью пророссийским журналистам и "признался" в сотрудничестве с СБУ и территориальной обороной. Как сообщается, начальник пожарной части в ближайшее время вернется к своей работе", – написал городской голова.
О похищении Трояна Орлов сообщал 19 мая. По его информации, накануне оккупанты приехали в пожарную часть, провели обыск в кабинете начальника отряда, затем опечатали кабинет и увезли спасателя в неизвестном направлении.
Пожарные вышли на протест против россиян, которые похитили Трояна, после чего оккупанты силой разогнали спасателей.
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Российские оккупанты захватили Энергодар еще в начале марта. 2 марта около 22 тыс. жителей пришли на блокпост при въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.
В начале апреля коллаборанты создали фейковую администрацию города в Энергодаре.
17 мая Запорожская ОВА сообщила, что оккупанты готовят город к фейковому референдуму.
11 июня партизаны сообщили "Телеграфу", что ликвидировали двух российских военных в Энергодаре.