Оккупанты утром нанесли удар по Николаеву 10 ракетами типа "Оникс" – командование "Юг"

Жертв и пострадавших в результате ракетного удара оккупантов по Николаеву нет, отметил мэр Фото: Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва / Facebook

Об этом проинформировало в Facebook оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"На рассвете на Николаев враг направил 10 ракет типа "Оникс", выпущенных из ракетного комплекса "Бастион" в оккупированной Херсонской области. В который раз атакованы объекты портовой и другой производственной инфраструктуры города, а также зафиксировано попадание в сельскохозяйственные угодья в пригороде", – говорится в сообщении.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, оккупанты начали наносить ракетные удары по городу в 4.30.

"В результате обстрелов пострадали объекты промышленности. Однако, как сообщает военная комендатура обороны Николаева, большинство ракет легли в пригороде. Жертв и пострадавших нет", – написал Сенкевич в Telegram.

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