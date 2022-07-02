Оккупанты утром нанесли удар по Николаеву 10 ракетами типа "Оникс" – командование "Юг"

Об этом проинформировало в Facebook оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"На рассвете на Николаев враг направил 10 ракет типа "Оникс", выпущенных из ракетного комплекса "Бастион" в оккупированной Херсонской области. В который раз атакованы объекты портовой и другой производственной инфраструктуры города, а также зафиксировано попадание в сельскохозяйственные угодья в пригороде", – говорится в сообщении.
По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, оккупанты начали наносить ракетные удары по городу в 4.30.
"В результате обстрелов пострадали объекты промышленности. Однако, как сообщает военная комендатура обороны Николаева, большинство ракет легли в пригороде. Жертв и пострадавших нет", – написал Сенкевич в Telegram.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.
Так, утром 1 июля российские военные нанесли удар по Николаеву 12 ракетами, часть из них сбила ПВО, отмечал Ким.