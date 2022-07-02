Шольц: Путин принял решение напасть на Украину не меньше чем за год до него

"Думаю, решение начать [войну] было принято за год до начала или, возможно, раньше, поэтому он готовился к ней. И потому он сможет продолжать войну очень долго", – сказал канцлер.

По словам Шольца, Россия ощущает влияние западных санкций, однако все равно не признает результата ограничений.

"Это происходит с не столь развитой страной, которая действительно нуждается во всех технологиях из остального мира, чтобы иметь соответствующий уровень жизни", – отметил он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что Германия тратит около $2 млрд в месяц на покупку у РФ газа, угля и других энергоресурсов, Шольц возразил, что санкции Европейского союза, Великобритании и США не дают Путину потратить эти деньги на на военные ресурсы.

"Он не может ничего купить за деньги, которые получает от нас, потому что есть все эти санкции на импорт современных технологий и вещей, в которых он нуждается. Поэтому это то, что [Путина] очень разозлило", – сказал он.