Шольц: Путин принял решение напасть на Украину не меньше чем за год до него

"Думаю, решение начать [войну] было принято за год до начала или, возможно, раньше, поэтому он готовился к ней. И потому он сможет продолжать войну очень долго", – сказал канцлер.
По словам Шольца, Россия ощущает влияние западных санкций, однако все равно не признает результата ограничений.
"Это происходит с не столь развитой страной, которая действительно нуждается во всех технологиях из остального мира, чтобы иметь соответствующий уровень жизни", – отметил он.
Отвечая на вопрос журналиста о том, что Германия тратит около $2 млрд в месяц на покупку у РФ газа, угля и других энергоресурсов, Шольц возразил, что санкции Европейского союза, Великобритании и США не дают Путину потратить эти деньги на на военные ресурсы.
"Он не может ничего купить за деньги, которые получает от нас, потому что есть все эти санкции на импорт современных технологий и вещей, в которых он нуждается. Поэтому это то, что [Путина] очень разозлило", – сказал он.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Украина готовилась к вторжению России, однако власти не говорили об этом публично, чтобы не раскрывать планы врагу. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 марта в интервью агентству Reuters и телеканалу CNN. По его словам, было разработано шесть различных планов обороны в зависимости от тактики российских сил. "Тот ответ [на российское вторжение], который вы сегодня видите, то, как работает наша армия, как она защищает... Думаю, вы прекрасно понимаете, что мы готовились ко всему. Но когда ты готовишься заранее, не обязательно готовить своего врага, чтобы он был готов к твоей реакции", – заявил Зеленский.
Западные партнеры ограничились предупреждениями о полномасштабном вторжении России, не предприняв шагов и мер, которые могли не допустить этот конфликт. Об этом Зеленский заявил в интервью немецкому каналу ZDF, опубликованном 14 июня. Отвечая на вопрос журналиста, почему он не отреагировала на данные разведки от президента США Джо Байдена, Зеленский ответил, что Западу было бы справедливо слушать Украину накануне конфликта. "Если бы меня, как украинского лидера, выслушали заранее, прислушались к тому, от чего мы предостерегали. Я имею в виду упреждающие санкции, чтобы война не началась", – сказал он.