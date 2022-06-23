"Ничего об Украине без Украины". Шольц выступил против навязывания Украине "продиктованного мира"

"Украина – и только Украина – решает, что ей подходит. Ничего об Украине без Украины! Мы далеки от переговоров с Россией, потому что Путин верит в продиктованный мир. Тем важнее, чтобы мы неукоснительно держались курса", – написал Шольц.

Страны Евросоюза, НАТО и G7 на ближайших саммитах должны продемонстрировать единство демократий мира в противостоянии империализму Путина, а также в борьбе с голодом и нищетой, с кризисами здравоохранения и изменением климата, заявил канцлер.

"С международных саммитов раздастся сигнал сплоченности и решительности. Поворотным моментом является призыв действовать – в нашей стране, Европе, международном сообществе. И Германия будет играть в этом центральную роль", – добавил он.

Von #EU, #NATO und #G7 muss die Botschaft ausgehen, dass die Demokratien der Welt zusammenstehen im Kampf gegen Putins Imperialismus. Aber ebenso im Kampf gegen Hunger und Armut, gegen Gesundheitskrisen und den Klimawandel. #Bundestag — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 22, 2022