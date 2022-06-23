"Ничего об Украине без Украины". Шольц выступил против навязывания Украине "продиктованного мира"

"Украина – и только Украина – решает, что ей подходит. Ничего об Украине без Украины! Мы далеки от переговоров с Россией, потому что Путин верит в продиктованный мир. Тем важнее, чтобы мы неукоснительно держались курса", – написал Шольц.
Страны Евросоюза, НАТО и G7 на ближайших саммитах должны продемонстрировать единство демократий мира в противостоянии империализму Путина, а также в борьбе с голодом и нищетой, с кризисами здравоохранения и изменением климата, заявил канцлер.
"С международных саммитов раздастся сигнал сплоченности и решительности. Поворотным моментом является призыв действовать – в нашей стране, Европе, международном сообществе. И Германия будет играть в этом центральную роль", – добавил он.
Von #EU, #NATO und #G7 muss die Botschaft ausgehen, dass die Demokratien der Welt zusammenstehen im Kampf gegen Putins Imperialismus. Aber ebenso im Kampf gegen Hunger und Armut, gegen Gesundheitskrisen und den Klimawandel. #Bundestag— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 22, 2022
16 июня Шольц, а также президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис впервые после начала полномасштабного вторжения России посетили Украину. Они увидели последствия оккупации Ирпеня под Киевом, провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом дали совместную пресс-конференцию.
3 июня интервью французским СМИ Макрон заявлял, что не следует унижать Россию, чтобы можно было найти дипломатический выход из войны РФ против Украины. Как говорил Зеленский, Макрон "хотел отыскать те или иные результаты" в посредничестве между Украиной и Россией и считал, что Путину нужно "сохранить лицо". Украинские журналисты напомнили ему об этом и спросили, не идет ли речь об обмене украинских территорий на мир.
Отвечая на вопрос об этих заявлениях, Макрон и Шольц сказали, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией.