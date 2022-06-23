Арестович: Чего греха таить, "Большая тройка" – Макрон, Шольц и Драги – ехала уговаривать Зеленского, а в результате вышла с поддержкой Украины

"Крайним примером успешности является визит "Большой тройки" плюс президент Румынии. Потому что – чего греха таить? Они ехали уговаривать, а в результате вышли с чем? С поддержкой Украины. И сказали, что "наша задача – сделать так, чтобы...", "конечно, все это закончится мирными переговорами" – это правильные слова, они всегда произносятся. Но "Украина должна диктовать условия" – услышать это от [канцлера Германии Олафа] Шольца и [президента Франции Эммануэля] Макрона, поверьте, это был крупный дипломатический успех. Я бы даже сказал, что это стратегическая победа дипломатическая, по масштабу сравнимая с отходом российских войск от Киева, Чернигова и Сум", – подчеркнул Арестович.
По его словам, мало кто отдает себе отчет в том, насколько серьезным был этот дипломатический успех.
"Потому что привыкли мыслить категориями военных побед, но на самом деле это крупнейшая победа, которая прямо определит дальнейший ход этой войны и ее исход в том числе. Крупнейшая победа", – резюмировал Арестович.
Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю. Читайте полную версию интервью
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским, а потом провели совместную пресс-конференцию.
Макрон по итогам встречи с Зеленским заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией.
На пресс-конференции французский лидер также сказал, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Зеленский по итогам встречи говорил о единстве, а также высказал ожидание, что партнеры предоставят стране тяжелое вооружение.