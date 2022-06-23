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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Чего греха таить, "Большая тройка" – Макрон, Шольц и Драги – ехала уговаривать Зеленского, а в результате вышла с поддержкой Украины

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Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис посетили Киев 16 июня
Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис посетили Киев 16 июня
Фото: ЕРА

Лидеры Германии, Франции и Италии изначально планировали во время визита в Киев уговаривать президента Украины Владимира Зеленского пойти на компромисс с Россией. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Крайним примером успешности является визит "Большой тройки" плюс президент Румынии. Потому что – чего греха таить? Они ехали уговаривать, а в результате вышли с чем? С поддержкой Украины. И сказали, что "наша задача – сделать так, чтобы...", "конечно, все это закончится мирными переговорами" – это правильные слова, они всегда произносятся. Но "Украина должна диктовать условия" – услышать это от [канцлера Германии Олафа] Шольца и [президента Франции Эммануэля] Макрона, поверьте, это был крупный дипломатический успех. Я бы даже сказал, что это стратегическая победа дипломатическая, по масштабу сравнимая с отходом российских войск от Киева, Чернигова и Сум", – подчеркнул Арестович.

По его словам, мало кто отдает себе отчет в том, насколько серьезным был этот дипломатический успех.

"Потому что привыкли мыслить категориями военных побед, но на самом деле это крупнейшая победа, которая прямо определит дальнейший ход этой войны и ее исход в том числе. Крупнейшая победа", – резюмировал Арестович.

Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским, а потом провели совместную пресс-конференцию.

Макрон по итогам встречи с Зеленским заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией.

На пресс-конференции французский лидер также сказал, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Зеленский по итогам встречи говорил о единстве, а также высказал ожидание, что партнеры предоставят стране тяжелое вооружение.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, переговоры, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, Клаус Йоханнис, Эммануэль Макрон, Марио Драги, Олаф Шольц
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