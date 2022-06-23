Шольц сообщил, что на саммите G7 обсудят "план Маршалла" для восстановления Украины

Об этом 22 июня в ходе выступления в Бундестаге ФРГ заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его цитирует dpa.
Отмечается, что глава немецкого правительства сделал заявление в преддверии трех саммитов – лидеров ЕС (23–24 июня), стран "Большой семерки" (G7, 26–28 июня) и НАТО (29–30 июня).
По словам Шольца, послевоенное восстановление Украины станет "задачей поколений".
Он отметил, что Украина так же, как и в прошлом истерзанная Второй мировой войной Европа, "сегодня нуждается в "плане Маршалла" для восстановления".
На реконструкцию страны "потребуется много миллиардов евро и долларов", и на это "уйдут годы", добавил Шольц.
По мнению канцлера ФРГ, в восстановлении Украины должны принять совместное участие крупные финучреждения, страны-доноры и международные организации.
Шольц подчеркнул, что пригласил на саммит лидеров стран G7 (ФРГ, США, Великобритании, Японии, Франции, Италии и Канады), который состоится в Баварии, президента Украины Владимира Зеленского, чтобы обсудить восстановление страны.
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План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Был разработан в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. Целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности. В программе участвовали 17 европейских стран.
На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер. По его словам, Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, заявил 15 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала.