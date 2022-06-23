Шольц сообщил, что на саммите G7 обсудят "план Маршалла" для восстановления Украины

Об этом 22 июня в ходе выступления в Бундестаге ФРГ заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его цитирует dpa.

Отмечается, что глава немецкого правительства сделал заявление в преддверии трех саммитов – лидеров ЕС (23–24 июня), стран "Большой семерки" (G7, 26–28 июня) и НАТО (29–30 июня).

По словам Шольца, послевоенное восстановление Украины станет "задачей поколений".

Он отметил, что Украина так же, как и в прошлом истерзанная Второй мировой войной Европа, "сегодня нуждается в "плане Маршалла" для восстановления".

На реконструкцию страны "потребуется много миллиардов евро и долларов", и на это "уйдут годы", добавил Шольц.

По мнению канцлера ФРГ, в восстановлении Украины должны принять совместное участие крупные финучреждения, страны-доноры и международные организации.

Шольц подчеркнул, что пригласил на саммит лидеров стран G7 (ФРГ, США, Великобритании, Японии, Франции, Италии и Канады), который состоится в Баварии, президента Украины Владимира Зеленского, чтобы обсудить восстановление страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)