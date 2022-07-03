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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В районе Лисичанска оккупанты захватили Золотаревку и пытаются овладеть Белогоровкой – Генштаб ВСУ

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Украинские военные наносят врагу значительные потери
Украинские военные наносят врагу значительные потери
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Российские оккупанты продолжают бои с украинскими войсками на территории Луганской области возле Лисичанска. Об этом проинформировал 3 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец, пытается развить успех и овладеть Белогоровкой. Продолжает огневое влияние на подразделения наших войск с целью сковывания их действий. [...] На лисичанском направлении враг [...] вел штурмовые действия в направлении Золотаревки и взял под контроль населенный пункт", – говорится в сообщении.

Идут бои и на других участках Донбасса.

"Украинские подразделения отразили штурм в направлении Пасека – Долина. [...] Наступательные действия по направлению Нырково – Берестово украинские воины успешно отбили. Также враг безуспешно пытался провести разведку боем в направлении Васильевка – Берестово. Вел штурмовые действия на направлениях Волчоярка – Спорное и Николаевка – Спорное. Понес значительные потери и отошел", – отметили в ВСУ.

По данным Генштаба, на харьковском, авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия, осуществляя стрельбу из артиллерии.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои ведутся в районе Лисичанска.

Днем 2 июля российские пропагандисты заявили, что россияне окружили Лисичанск, вошли в город и дошли до его центра. Спикер Нацгвардии Руслан Музычук опроверг это – по его словам, на тот момент возле Лисичанска шли ожесточенные бои, но город не окружен и под контролем Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупантам впервые удалось небольшими силами форсировать Северский Донец с севера и оказаться в Приволье на северо-западной окраине Лисичанска. "Таким образом, ситуация стала действительно угрожающей, решится она в течение суток-двух", – сказал Арестович.

В Генштабе ВСУ не подтверждали информацию, что оккупанты вошли в Лисичанск. "На донецком направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на закреплении на позициях в районе города Лисичанск и Верхнекаменки. Вели наступательные действия вблизи Белогоровки, успеха не имели, вынуждены отойти", – говорится в утренней сводке Генштаба 3 июля.

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