В районе Лисичанска оккупанты захватили Золотаревку и пытаются овладеть Белогоровкой – Генштаб ВСУ

"На краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец, пытается развить успех и овладеть Белогоровкой. Продолжает огневое влияние на подразделения наших войск с целью сковывания их действий. [...] На лисичанском направлении враг [...] вел штурмовые действия в направлении Золотаревки и взял под контроль населенный пункт", – говорится в сообщении.
Идут бои и на других участках Донбасса.
"Украинские подразделения отразили штурм в направлении Пасека – Долина. [...] Наступательные действия по направлению Нырково – Берестово украинские воины успешно отбили. Также враг безуспешно пытался провести разведку боем в направлении Васильевка – Берестово. Вел штурмовые действия на направлениях Волчоярка – Спорное и Николаевка – Спорное. Понес значительные потери и отошел", – отметили в ВСУ.
По данным Генштаба, на харьковском, авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия, осуществляя стрельбу из артиллерии.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои ведутся в районе Лисичанска.
Днем 2 июля российские пропагандисты заявили, что россияне окружили Лисичанск, вошли в город и дошли до его центра. Спикер Нацгвардии Руслан Музычук опроверг это – по его словам, на тот момент возле Лисичанска шли ожесточенные бои, но город не окружен и под контролем Украины.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупантам впервые удалось небольшими силами форсировать Северский Донец с севера и оказаться в Приволье на северо-западной окраине Лисичанска. "Таким образом, ситуация стала действительно угрожающей, решится она в течение суток-двух", – сказал Арестович.
В Генштабе ВСУ не подтверждали информацию, что оккупанты вошли в Лисичанск. "На донецком направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на закреплении на позициях в районе города Лисичанск и Верхнекаменки. Вели наступательные действия вблизи Белогоровки, успеха не имели, вынуждены отойти", – говорится в утренней сводке Генштаба 3 июля.