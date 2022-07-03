В районе Лисичанска оккупанты захватили Золотаревку и пытаются овладеть Белогоровкой – Генштаб ВСУ

"На краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец, пытается развить успех и овладеть Белогоровкой. Продолжает огневое влияние на подразделения наших войск с целью сковывания их действий. [...] На лисичанском направлении враг [...] вел штурмовые действия в направлении Золотаревки и взял под контроль населенный пункт", – говорится в сообщении.

Идут бои и на других участках Донбасса.

"Украинские подразделения отразили штурм в направлении Пасека – Долина. [...] Наступательные действия по направлению Нырково – Берестово украинские воины успешно отбили. Также враг безуспешно пытался провести разведку боем в направлении Васильевка – Берестово. Вел штурмовые действия на направлениях Волчоярка – Спорное и Николаевка – Спорное. Понес значительные потери и отошел", – отметили в ВСУ.

По данным Генштаба, на харьковском, авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия, осуществляя стрельбу из артиллерии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)