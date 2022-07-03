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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация 2 июля уничтожила два склада боеприпасов россиян – Генштаб ВСУ

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Украинская авиация уничтожила два полевых склада боеприпасов и несколько скоплений российских военных, сообщили в ВСУ
Украинская авиация уничтожила два полевых склада боеприпасов и несколько скоплений российских военных, сообщили в ВСУ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины 2 июля совершила почти полтора десятка групповых вылетов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 3 июля.

Украинская авиация в этот день "работала фактически по всем направлениям боевых действий" – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, отметили в Генштабе. 

"Уничтожены около двадцати единиц вражеской техники и два полевых склада боеприпасов. Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач. Общие потери противника уточняются", – говорится в сообщении. 

Оперативное командование ВСУ "Юг" днем 2 июля сообщало, что ВСУ, в частности, нанесли авиаудар по опорному пункту оккупантов в Николаевской области и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1", две боевые машины пехоты.

"Достойно принимая тактику врага по усилению авиационных ударов, нашими авиаторами нанесено пять ударов самолетами и вертолетами по двум складам боеприпасов и пяти ячейкам скопления вражеской силы в районах Пятихаток, Высокополья, Дудчан и Центрального", – добавили в командовании вечером 2 июля. 

Результаты уточняют, но уже известно об "обезвреживании 29 рашистов, самоходной гаубицы "Мста-С", двух самоходных крупнокалиберных пушек "Пион", еще шести единиц бронированной техники". 

https://www.facebook.com/okPivden/videos/569236938010880/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По состоянию на 2 июля, по данным Генштаба ВСУ, потери РФ достигли около 35 870 российских оккупантов, 1582 танков, 800 артиллерийских систем, и множества другой военной техники. 

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, боеприпасы, авиаудар, война России против Украины, потери России
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