Украинская авиация 2 июля уничтожила два склада боеприпасов россиян – Генштаб ВСУ

Украинская авиация уничтожила два полевых склада боеприпасов и несколько скоплений российских военных, сообщили в ВСУ Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Украинская авиация в этот день "работала фактически по всем направлениям боевых действий" – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, отметили в Генштабе.

"Уничтожены около двадцати единиц вражеской техники и два полевых склада боеприпасов. Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач. Общие потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

Оперативное командование ВСУ "Юг" днем 2 июля сообщало, что ВСУ, в частности, нанесли авиаудар по опорному пункту оккупантов в Николаевской области и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1", две боевые машины пехоты.

"Достойно принимая тактику врага по усилению авиационных ударов, нашими авиаторами нанесено пять ударов самолетами и вертолетами по двум складам боеприпасов и пяти ячейкам скопления вражеской силы в районах Пятихаток, Высокополья, Дудчан и Центрального", – добавили в командовании вечером 2 июля.

Результаты уточняют, но уже известно об "обезвреживании 29 рашистов, самоходной гаубицы "Мста-С", двух самоходных крупнокалиберных пушек "Пион", еще шести единиц бронированной техники".

Война России против Украины. Главное (обновляется)