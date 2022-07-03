Украинская авиация 2 июля уничтожила два склада боеприпасов россиян – Генштаб ВСУ

Украинская авиация в этот день "работала фактически по всем направлениям боевых действий" – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, отметили в Генштабе.
"Уничтожены около двадцати единиц вражеской техники и два полевых склада боеприпасов. Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач. Общие потери противника уточняются", – говорится в сообщении.
Оперативное командование ВСУ "Юг" днем 2 июля сообщало, что ВСУ, в частности, нанесли авиаудар по опорному пункту оккупантов в Николаевской области и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1", две боевые машины пехоты.
"Достойно принимая тактику врага по усилению авиационных ударов, нашими авиаторами нанесено пять ударов самолетами и вертолетами по двум складам боеприпасов и пяти ячейкам скопления вражеской силы в районах Пятихаток, Высокополья, Дудчан и Центрального", – добавили в командовании вечером 2 июля.
Результаты уточняют, но уже известно об "обезвреживании 29 рашистов, самоходной гаубицы "Мста-С", двух самоходных крупнокалиберных пушек "Пион", еще шести единиц бронированной техники".
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По состоянию на 2 июля, по данным Генштаба ВСУ, потери РФ достигли около 35 870 российских оккупантов, 1582 танков, 800 артиллерийских систем, и множества другой военной техники.