ВСУ уничтожили уже около 35 870 российских оккупантов – Генштаб

За сутки 1 июля уничтожено 120 российских военных.
Другие потери оккупантов составили:
- танков – 1582 (+5);
- боевых бронированных машин – 3737 (+1);
- артиллерийских систем – 800 (+4);
- РСЗО – 246;
- средства ПВО – 105;
- самолетов – 217;
- вертолетов – 186;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8);
- крылатые ракеты – 144 (+1);
- корабли/катера – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2614 (+4);
- специальная техника – 61.
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", – отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.