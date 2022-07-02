ВСУ уничтожили уже около 35 870 российских оккупантов – Генштаб

Оккупанты в войне против Украины потеряли уже 1582 танка Фото: EPA

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", – отметили в Генштабе.

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