"Хлопок и задымление". В Генштабе показали видео уничтожения ВСУ российского комплекса "Панцирь-С1" стоимостью почти $15 млн. Видео

"Как один меткий выстрел может лишить противника техники стоимостью почти $15 млн. На видео встреча украинских воинов с российским зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1". Итог – "хлопок" и "задымление". Так любят говорить российские пропагандисты о своей уничтоженной технике", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)