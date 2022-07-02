"Хлопок и задымление". В Генштабе показали видео уничтожения ВСУ российского комплекса "Панцирь-С1" стоимостью почти $15 млн. Видео

"Как один меткий выстрел может лишить противника техники стоимостью почти $15 млн. На видео встреча украинских воинов с российским зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1". Итог – "хлопок" и "задымление". Так любят говорить российские пропагандисты о своей уничтоженной технике", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 1 июля потери российских оккупантов достигли около 35 750 военных, 1577 танков, 217 самолетов, 186 вертолетов и 14 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".