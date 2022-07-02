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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боррель назвал обстрел войсками РФ Сергеевки равносильным военному преступлению

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Боррель: Атаки на мирных жителей должны быть немедленно прекращены
Боррель: Атаки на мирных жителей должны быть немедленно прекращены
Фото: EPA

Атаки российских войск на мирных жителей Украины должны быть прекращены. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter, комментируя обстрел россиянами Сергеевки Одесской области в ночь на 1 июля.

"Эти атаки на мирных жителей должны быть немедленно прекращены. Лица, виновные в деяниях, равносильных военным преступлениям, будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом", – заявил глава европейской дипломатии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ракетный удар по Сергеевке оккупанты нанесли в ночь на 1 июля, пострадали жилой многоэтажный дом и база отдыха.

Офис генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по поселку как нарушение законов и обычаев войны. В ОГПУ подчеркнули, что никакой военной инфраструктуры в Сергеевке нет.

По данным спикера Одесской обладминистрации Сергея Братчука, количество погибших после удара в Сергеевке возросло до 21 человека. Разбор завалов жилого дома спасатели закончили, под завалами разрушенной базы отдыха еще могут находиться люди, отметил Братчук.

По последним данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетных ударов по Сергеевке еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, из них шестеро детей и беременная женщина.

В Одесской области 2 июля объявлено днем траура.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Евросоюз, Жозеп Боррель
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