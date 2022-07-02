Боррель назвал обстрел войсками РФ Сергеевки равносильным военному преступлению

"Эти атаки на мирных жителей должны быть немедленно прекращены. Лица, виновные в деяниях, равносильных военным преступлениям, будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом", – заявил глава европейской дипломатии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Many more civilian casualties with at least 19 people killed and 38 wounded by Russian attacks in #Odesa region.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 1, 2022
These attacks on civilians have to stop immediately. Those responsible for acts amounting to war crimes will be held to account in accordance with international law.
Ракетный удар по Сергеевке оккупанты нанесли в ночь на 1 июля, пострадали жилой многоэтажный дом и база отдыха.
Офис генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по поселку как нарушение законов и обычаев войны. В ОГПУ подчеркнули, что никакой военной инфраструктуры в Сергеевке нет.
По данным спикера Одесской обладминистрации Сергея Братчука, количество погибших после удара в Сергеевке возросло до 21 человека. Разбор завалов жилого дома спасатели закончили, под завалами разрушенной базы отдыха еще могут находиться люди, отметил Братчук.
По последним данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетных ударов по Сергеевке еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, из них шестеро детей и беременная женщина.
В Одесской области 2 июля объявлено днем траура.