Зеленский: Удары по Сергеевке – сознательный российский террор, а не какие-то ошибки или случайное попадание

"В Одесской области идет разбор завалов после российского ракетного удара по Сергеевке. Три ракеты по обычному жилому дому, по девятиэтажке, в которой никто не прятал никакого оружия, никакой военной техники, никаких боеприпасов, как всегда рассказывают о таких ударах российские пропагандисты и должностные лица. Это был простой дом, около 160 человек. В нем проживали простые люди, гражданские", – сказал он.
Президент отметил, что ракетами оккупанты также разрушили базу отдыха – "абсолютно типичный объект для приморской территории".
"Я подчеркиваю: это сознательный, целеустремленный российский террор, а не какие-то там ошибки или случайное попадание ракет. Убиты четыре человека из одной семьи... Убит мальчик, 12 лет, звали Дмитрий... К настоящему времени всего в списке погибших – 21 человек, около 40 – ранены. Цифры менялись и меняются весь день, к сожалению, количество погибших растет", – объяснил Зеленский.
Он подчеркнул, что одновременно с обстрелом Сергеевки россияне запустили ракеты и по Затоке Одесской области, и по Николаеву – "сразу 12 ракет по разным объектам в городе".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ракетный удар по Сергеевке оккупанты нанесли в ночь на 1 июля, пострадали жилой многоэтажный дом и база отдыха.
Офис генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по поселку как нарушение законов и обычаев войны. В ОГПУ подчеркнули, что никакой военной инфраструктуры в Сергеевке нет.
По данным спикера Одесской обладминистрации Сергея Братчука, количество погибших после удара в Сергеевке возросло до 21 человека. Разбор завалов жилого дома спасатели закончили, под завалами разрушенной базы отдыха еще могут находиться люди, отметил Братчук.
По последним данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетных ударов по Сергеевке еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, из них шестеро детей и беременная женщина.
В Одесской области 2 июля объявлено днем траура.