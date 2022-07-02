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Зеленский: Удары по Сергеевке – сознательный российский террор, а не какие-то ошибки или случайное попадание

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Зеленский назвал населенные пункты на юге Украины, которые обстреляли оккупанты
Зеленский назвал населенные пункты на юге Украины, которые обстреляли оккупанты
Фото: president.gov.ua

Российские оккупанты сознательно нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Сергеевки Одесской области. Об этом в видеообращении по итогам 1 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский, ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"В Одесской области идет разбор завалов после российского ракетного удара по Сергеевке. Три ракеты по обычному жилому дому, по девятиэтажке, в которой никто не прятал никакого оружия, никакой военной техники, никаких боеприпасов, как всегда рассказывают о таких ударах российские пропагандисты и должностные лица. Это был простой дом, около 160 человек. В нем проживали простые люди, гражданские", – сказал он.

Президент отметил, что ракетами оккупанты также разрушили базу отдыха – "абсолютно типичный объект для приморской территории".

"Я подчеркиваю: это сознательный, целеустремленный российский террор, а не какие-то там ошибки или случайное попадание ракет. Убиты четыре человека из одной семьи... Убит мальчик, 12 лет, звали Дмитрий... К настоящему времени всего в списке погибших – 21 человек, около 40 – ранены. Цифры менялись и меняются весь день, к сожалению, количество погибших растет", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что одновременно с обстрелом Сергеевки россияне запустили ракеты и по Затоке Одесской области, и по Николаеву – "сразу 12 ракет по разным объектам в городе".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Ракетный удар по Сергеевке оккупанты нанесли в ночь на 1 июля, пострадали жилой многоэтажный дом и база отдыха.

Офис генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по поселку как нарушение законов и обычаев войны. В ОГПУ подчеркнули, что никакой военной инфраструктуры в Сергеевке нет.

По данным спикера Одесской обладминистрации Сергея Братчука, количество погибших после удара в Сергеевке возросло до 21 человека. Разбор завалов жилого дома спасатели закончили, под завалами разрушенной базы отдыха еще могут находиться люди, отметил Братчук.

По последним данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетных ударов по Сергеевке еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, из них шестеро детей и беременная женщина.

В Одесской области 2 июля объявлено днем траура.

Теги: Россия, Николаев, война, пропаганда, вторжение, Владимир Зеленский, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, отдых, ракета, инфраструктура, погибшие, российские оккупанты
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