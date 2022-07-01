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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный удар по Одесской области. Разбор завалов жилого дома закончен, СБУ и Офис генпрокурора начали расследование

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Завалы в разрушенном жилом доме в Сергеевке спасатели разбирать закончили, но под завалами на базе отдыха могут оставаться люди
Завалы в разрушенном жилом доме в Сергеевке спасатели разбирать закончили, но под завалами на базе отдыха могут оставаться люди
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Офис Генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по пгт Сергеевка Одесской области как нарушение законов и обычаев войны, повлекшее за собой умышленное убийство, сообщила 1 июля в Telegram пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, связанного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении ОГПУ.

Служба безопасности Украины также приступила к расследованию, на месте военного преступления оккупантов уже работают следователи ведомства,  сообщает 1 июля в Telegram пресс-служба СБУ.

"Уже подтверждена гибель не менее 19 человек. Среди них два ребенка. Госпитализированы 38 человек, из которых шесть детей и беременная женщина. Один ребенок, которого достали из-под завалов, находится в коме. Еще восемь обратились за медицинской помощью. Из-под завалов спасены восемь человек", – говорится в сообщении.

Глава СБУ Иван Баканов считает циничный обстрел гражданских объектов в Одесской области местью оккупантов за их изгнание с острова Змеиный.

"Мы приложим максимум усилий, чтобы все причастные к этому вопиющему военному преступлению понесли самое суровое наказание – установим не только тех, кто производил выстрелы, но и конкретных лиц, отдавших приказ", – цитирует пресс-служба слова председателя СБУ.

По данным спикера Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергея Братчука, спасатели завершили поиск тел в девятиэтажном жилом доме в Сергеевке

"Спасатели завершили поиск тел в многоэтажке, в которую попала российская ракета. Дом полностью поврежден с одной стороны, уничтожены плиты на этажах, сообщили в ГСЧС. Всего в девятиэтажках проживало 150–160 человек. Также в квартирах есть погибшие животные, преимущественно кошки, слышен лай собак", – написал он в Telegram.

В ОВА добавили, что под завалами на базе отдыха, расположенной рядом, могут быть люди.

По данным СМИ, ракетный удар по Одесской области оккупанты нанесли 1 июля во время воздушной тревоги (она длилась с 00.10 до 00.56).  Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, не было.

По последним данным ГСЧС, в результате ракетных ударов по Сергеевке обнаружено 19 погибших, еще 38 человек получили повреждения разной степени тяжести.

Контекст:

Россия практически ежедневно наносит ракетные удары по югу Украины и, в частности, Одесской области. 

В последние дни, в том числе 28-го и 29 июня, ударам подвергался Измаильский район. 

Последний ракетный удар по Одесской области произошел после того, как после очередного удара по острову Змеиный (административно он входит в эту область) российские оккупанты были вынуждены его покинуть. После этого в Генштабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что украинская армия полностью освободила регион от оккупантов.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Одесса, ГСЧС, Одесская область, жертвы, расследование, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, удары, ракета, разрушения, погибшие, Иван Баканов, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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