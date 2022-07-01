Ракетный удар по Одесской области. Разбор завалов жилого дома закончен, СБУ и Офис генпрокурора начали расследование

Завалы в разрушенном жилом доме в Сергеевке спасатели разбирать закончили, но под завалами на базе отдыха могут оставаться люди Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

"При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, связанного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении ОГПУ.

Служба безопасности Украины также приступила к расследованию, на месте военного преступления оккупантов уже работают следователи ведомства, сообщает 1 июля в Telegram пресс-служба СБУ.

"Уже подтверждена гибель не менее 19 человек. Среди них два ребенка. Госпитализированы 38 человек, из которых шесть детей и беременная женщина. Один ребенок, которого достали из-под завалов, находится в коме. Еще восемь обратились за медицинской помощью. Из-под завалов спасены восемь человек", – говорится в сообщении.

Глава СБУ Иван Баканов считает циничный обстрел гражданских объектов в Одесской области местью оккупантов за их изгнание с острова Змеиный.

"Мы приложим максимум усилий, чтобы все причастные к этому вопиющему военному преступлению понесли самое суровое наказание – установим не только тех, кто производил выстрелы, но и конкретных лиц, отдавших приказ", – цитирует пресс-служба слова председателя СБУ.

По данным спикера Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергея Братчука, спасатели завершили поиск тел в девятиэтажном жилом доме в Сергеевке

"Спасатели завершили поиск тел в многоэтажке, в которую попала российская ракета. Дом полностью поврежден с одной стороны, уничтожены плиты на этажах, сообщили в ГСЧС. Всего в девятиэтажках проживало 150–160 человек. Также в квартирах есть погибшие животные, преимущественно кошки, слышен лай собак", – написал он в Telegram.

В ОВА добавили, что под завалами на базе отдыха, расположенной рядом, могут быть люди.

По данным СМИ, ракетный удар по Одесской области оккупанты нанесли 1 июля во время воздушной тревоги (она длилась с 00.10 до 00.56). Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, не было.

По последним данным ГСЧС, в результате ракетных ударов по Сергеевке обнаружено 19 погибших, еще 38 человек получили повреждения разной степени тяжести.