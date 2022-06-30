Пресс-секретарь СБУ Дехтяренко о войне: Осталась только работа – других интересов нет

Дехтяренко: У тебя просто нет права быть слабым Фото: Артем Дехтяренко / Facebook

"Но это совсем не повод жаловаться. Когда ты смотришь на передовую, понимаешь, что у тебя просто нет права быть слабым, – заявил он. – Лично я отсеял все лишнее, что отнимает время и эмоциональный ресурс. Осталась только работа – других интересов нет, и времени на них нет. Время будет после победы".

На вопрос журналистов, как при таком графике ему удается избегать стрессов, Дехтяренко посоветовал найти цель и поэтапно двигаться к ее достижению.

"Если нужен совет – найдите цель, то, ради чего вам хочется жить. Разбейте ее на маленькие шаги, чтобы регулярно отмечать, что вы не стоите на месте и двигайтесь к вашей цели", – сказал он.