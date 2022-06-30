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30 июня, 2022
 
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Пресс-секретарь СБУ Дехтяренко о войне: Осталась только работа – других интересов нет

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Дехтяренко: У тебя просто нет права быть слабым
Дехтяренко: У тебя просто нет права быть слабым
Фото: Артем Дехтяренко / Facebook

Cпикер СБУ Артем Дехтяренко в интервью "Главкому", опубликованном 29 июня, рассказал, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину служба работает в круглосуточном режиме, а у него самого пока не было ни одного выходного.

"Но это совсем не повод жаловаться. Когда ты смотришь на передовую, понимаешь, что у тебя просто нет права быть слабым, – заявил он. – Лично я отсеял все лишнее, что отнимает время и эмоциональный ресурс. Осталась только работа – других интересов нет, и времени на них нет. Время будет после победы".

На вопрос журналистов, как при таком графике ему удается избегать стрессов, Дехтяренко посоветовал найти цель и поэтапно двигаться к ее достижению. 

"Если нужен совет – найдите цель, то, ради чего вам хочется жить. Разбейте ее на маленькие шаги, чтобы регулярно отмечать, что вы не стоите на месте и двигайтесь к вашей цели", – сказал он. 

Контекст:

Дехтяренко родился в 1990 году в Черновцах. С 1 февраля 2021 является спикером Службы безопасности Украины. 

Издание "Обозреватель" назвало Дехтяренко одним из украинских секс-символов. 

Теги: СБУ, война России против Украины, Артем Дехтяренко
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