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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Армия России – это сборище террористов". Оккупанты сознательно совершили военное преступление в Кременчуге – Баканов

СБУ подтверждает, что ракеты по Кременчугу выпустили самолеты, вылетевшие с военного аэродрома Шайковка в Курской области
СБУ подтверждает, что ракеты по Кременчугу выпустили самолеты, вылетевшие с военного аэродрома Шайковка в Курской области
Скриншот: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины установила обстоятельства запуска российских ракет по Кременчугу Полтавской области, сообщила 30 июня в Telegram пресс-служба СБУ.

"Спецслужба собрала многочисленные доказательства, которые подтверждают – оккупанты сознательно совершили военное преступление", – цитирует пресс-служба главу СБУ Ивана Баканова.

Запуск ракет Х-22, указали в СБУ, осуществлен с бомбардировщиков "Ту-22М3", взлетевших с аэродрома "Шайковка" в Калужской области России. Сами же ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области.

Служба безопасности Украины показала видео их попаданий в ТЦ "Амстор" и на территорию завода "Кредмаш"

"На видео с моментом удара отчетливо видно – оккупанты попали именно в ТЦ, где находились посетители. Можно сравнить спутниковые снимки города до и после обстрела", – отметили в спецслужбе, подчеркнув, что "все выдумки роспропаганды опровергаются фактами".

Что касается обстрела завода, то никаких складов с военной техникой там не было, он производил асфальтосмесительные установки, заявили в СБУ.

"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России –  это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются", – добавил Баканов.

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания.

Зеленский во время выступления в Совбезе ООН 28 июня заявил, что известно о гибели 18 человек, но "это число может увеличиться". "Более 50 человек получили ранения. Еще десятки числятся пропавшими без вести. Найдено семь фрагментов тел: оторванные конечности, оторванные взрывом руки, ноги людей", – добавил президент.

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".

В обращении 28 июня Зеленский заявил о целенаправленной ракетной атаке оккупантов на ТЦ "Амстор" и показал соответствующее видео с камер наблюдения. До этого роспропаганда и минобороны РФ пытались отрицать прямое попадание российской ракеты в гражданский объект.

Тем не менее, президент РФ Владимир Путин 29 июня отказался признать ответственность оккупантов за гибель мирных жителей в Кременчуге, заявив, российские военные не наносят удары "ни по каким гражданским объектам"

Теги: Россия, Владимир Путин, СБУ, Украина, взрыв, Кременчуг, Полтавская область, преступление, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, взрывы, погибшие, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, российские военные, российские оккупанты
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