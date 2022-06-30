"Армия России – это сборище террористов". Оккупанты сознательно совершили военное преступление в Кременчуге – Баканов

"Спецслужба собрала многочисленные доказательства, которые подтверждают – оккупанты сознательно совершили военное преступление", – цитирует пресс-служба главу СБУ Ивана Баканова.
Запуск ракет Х-22, указали в СБУ, осуществлен с бомбардировщиков "Ту-22М3", взлетевших с аэродрома "Шайковка" в Калужской области России. Сами же ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области.
Служба безопасности Украины показала видео их попаданий в ТЦ "Амстор" и на территорию завода "Кредмаш"
"На видео с моментом удара отчетливо видно – оккупанты попали именно в ТЦ, где находились посетители. Можно сравнить спутниковые снимки города до и после обстрела", – отметили в спецслужбе, подчеркнув, что "все выдумки роспропаганды опровергаются фактами".
Что касается обстрела завода, то никаких складов с военной техникой там не было, он производил асфальтосмесительные установки, заявили в СБУ.
"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России – это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются", – добавил Баканов.
Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания.
Зеленский во время выступления в Совбезе ООН 28 июня заявил, что известно о гибели 18 человек, но "это число может увеличиться". "Более 50 человек получили ранения. Еще десятки числятся пропавшими без вести. Найдено семь фрагментов тел: оторванные конечности, оторванные взрывом руки, ноги людей", – добавил президент.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".
В обращении 28 июня Зеленский заявил о целенаправленной ракетной атаке оккупантов на ТЦ "Амстор" и показал соответствующее видео с камер наблюдения. До этого роспропаганда и минобороны РФ пытались отрицать прямое попадание российской ракеты в гражданский объект.
Тем не менее, президент РФ Владимир Путин 29 июня отказался признать ответственность оккупантов за гибель мирных жителей в Кременчуге, заявив, российские военные не наносят удары "ни по каким гражданским объектам"