"Армия России – это сборище террористов". Оккупанты сознательно совершили военное преступление в Кременчуге – Баканов

СБУ подтверждает, что ракеты по Кременчугу выпустили самолеты, вылетевшие с военного аэродрома Шайковка в Курской области Скриншот: Служба безпеки України / Telegram

"Спецслужба собрала многочисленные доказательства, которые подтверждают – оккупанты сознательно совершили военное преступление", – цитирует пресс-служба главу СБУ Ивана Баканова.

Запуск ракет Х-22, указали в СБУ, осуществлен с бомбардировщиков "Ту-22М3", взлетевших с аэродрома "Шайковка" в Калужской области России. Сами же ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области.

Служба безопасности Украины показала видео их попаданий в ТЦ "Амстор" и на территорию завода "Кредмаш"

"На видео с моментом удара отчетливо видно – оккупанты попали именно в ТЦ, где находились посетители. Можно сравнить спутниковые снимки города до и после обстрела", – отметили в спецслужбе, подчеркнув, что "все выдумки роспропаганды опровергаются фактами".

Что касается обстрела завода, то никаких складов с военной техникой там не было, он производил асфальтосмесительные установки, заявили в СБУ.

"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России – это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются", – добавил Баканов.

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