"Ракета ударила целенаправленно". Зеленский опубликовал видео удара войск РФ по торговому центру в Кременчуге

"У нас есть все доказательства того, что делают российские военные против наших людей. Сегодня хочу завершить это обращение одним из таких доказательств, чтобы никто не смел обманывать по поводу ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета ударила именно по этому объекту. Целенаправленно. Очевидно, таким был приказ. Очевидно, что такие координаты получили российские убийцы для этой ракеты. Они хотели убить как можно больше людей в мирном городе в обычном торговом центре", – сказал глава государства.

В конце обращения обнародован фрагмент видео с камеры видеонаблюдения, на котором зафиксирован момент попадания ракеты.

«Абсолютний тероризм», – каже @ZelenskyyUa та публікує відео навмисного удару ракетою по ТЦ в Кременчуку, коли там було багато людей. Російська пропаганда завжди бреше: немає жодної випадковості, це цілеспрямований продуманий удар задля залякування населення та масових жертв. pic.twitter.com/QGKWYwbSZt — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 28, 2022

Президент подчеркнул, что за этот акт государственного терроризма, как и за все другие, Россия будет отвечать "на поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно в трибунале".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

На заседании Совбеза ООН 28 июня представитель РФ Дмитрий Полянский утверждал, что удара по ТРЦ в Кременчуге якобы "не было", сообщило Общественное.

"На самом деле никакого удара не было. Российские военные силы нанесли удар по ангарам с вооружением и поступившими от Запада боеприпасами возле Кременчугского завода машин", – сказал он.

Полянский утверждает, что торговый центр "Амстор" якобы расположен на значительном расстоянии от складов и его "не зацепило".