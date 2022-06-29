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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ракета ударила целенаправленно". Зеленский опубликовал видео удара войск РФ по торговому центру в Кременчуге

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Оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу 27 июня
Оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу 27 июня
Фото: EPA

Россия целенаправленно нанесла ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области 27 июня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, опубликованного на YouTube-канале Офиса президента вечером 28 июня.

"У нас есть все доказательства того, что делают российские военные против наших людей. Сегодня хочу завершить это обращение одним из таких доказательств, чтобы никто не смел обманывать по поводу ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета ударила именно по этому объекту. Целенаправленно. Очевидно, таким был приказ. Очевидно, что такие координаты получили российские убийцы для этой ракеты. Они хотели убить как можно больше людей в мирном городе в обычном торговом центре", – сказал глава государства.

В конце обращения обнародован фрагмент видео с камеры видеонаблюдения, на котором зафиксирован момент попадания ракеты.

Президент подчеркнул, что за этот акт государственного терроризма, как и за все другие, Россия будет отвечать "на поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно в трибунале".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

На заседании Совбеза ООН 28 июня представитель РФ Дмитрий Полянский утверждал, что удара по ТРЦ в Кременчуге якобы "не было", сообщило Общественное.

"На самом деле никакого удара не было. Российские военные силы нанесли удар по ангарам с вооружением и поступившими от Запада боеприпасами возле Кременчугского завода машин", – сказал он.

Полянский утверждает, что торговый центр "Амстор" якобы расположен на значительном расстоянии от складов и его "не зацепило".

Контекст:

Российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу днем 27 июня. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".

Ракетный удар по Кременчугу осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это. 

Зеленский во время выступления в Совбезе ООН 28 июня заявил, что известно о гибели 18 человек, но "это число может увеличиться". "Более 50 человек получили ранения. Еще десятки числятся пропавшими без вести. Найдено семь фрагментов тел: оторванные конечности, оторванные взрывом руки, ноги людей", – добавил президент Украины. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: терроризм, Кременчуг, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты
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