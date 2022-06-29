Зеленский призвал лишить "государство-террориста" РФ полномочий в Генассамблее ООН

Об этом 28 июня в ходе выступления в режиме онлайн на специальном заседании Совета Безопасности ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Мероприятие транслировалось на YouTube-канале ООН, видеозапись выступления Зеленского опубликована на его странице в Facebook.
"Хотя Россия нарушает основополагающие принципы ООН и международного правопорядка, она по-прежнему не призвана к ответственности… она до сих пор присутствует в учреждениях ООН и даже пользуется привилегиями – кресла, которое занимает, кресла постоянного члена Совбеза ООН", – сказал Зеленский.
По его словам, у России нет права участвовать в обсуждениях и в голосовании по вопросам войны в Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер.
"Я призываю вас лишить государство-террориста полномочий в Генассамблее ООН. Это возможно. Это необходимо. Это справедливо. Это честно. Россия не имеет права оставаться в Совете безопасности", – отметил президент.
Нужно действовать немедленно и "сделать все, чтобы Россия перестала убивать", добавил Зеленский.
"Следует привлечь ее к ответственности за терроризм, иначе она может перенести террористическую активность и на территорию других государств Европы и Азии. Страны Балтии, Польша, Молдова, Казахстан… Многие слышали уже угрозы от российских чиновников и государственных пропагандистов. Я благодарен всем добросовестным и цивилизованным государствам, которые разделяют нашу позицию и помогают защищать международный правопорядок", – подчеркнул глава государства.
По мнению Зеленского, важно также лишить РФ "возможности манипулировать ООН", сделать невозможным для России пребывание в Совбезе, "пока ее террор продолжается".
"Обязательно создать трибунал для расследования всего, что наделали российские военные против украинцев. И обязательно нужно дать на уровне ООН юридическое определение понятию "государственный терроризм". Все действия России должны получить юридическую оценку, глобальные санкции, за то, что она разрушает глобальный правопорядок", – резюмировал президент.
Украина запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН после ракетного удара Российской Федерации по торговому центру в Кременчуге Полтавской области днем 27 июня.
По словам Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара.
Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".
Нанесение удара осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это.
Зеленский во время выступления в Совбезе ООН заявил, что известно о гибели 18 человек, но "это число может увеличиться". "Еще более 50 человек получили ранения. Еще десятки числятся пропавшими без вести. Найдено семь фрагментов тел: оторванные конечности, оторванные взрывом руки, ноги людей", – добавил президент Украины.