Зеленский призвал лишить "государство-террориста" РФ полномочий в Генассамблее ООН

РФ до сих пор присутствует в учреждениях ООН и даже пользуется привилегиями, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 28 июня в ходе выступления в режиме онлайн на специальном заседании Совета Безопасности ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале ООН, видеозапись выступления Зеленского опубликована на его странице в Facebook.

"Хотя Россия нарушает основополагающие принципы ООН и международного правопорядка, она по-прежнему не призвана к ответственности… она до сих пор присутствует в учреждениях ООН и даже пользуется привилегиями – кресла, которое занимает, кресла постоянного члена Совбеза ООН", – сказал Зеленский.

По его словам, у России нет права участвовать в обсуждениях и в голосовании по вопросам войны в Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер.

"Я призываю вас лишить государство-террориста полномочий в Генассамблее ООН. Это возможно. Это необходимо. Это справедливо. Это честно. Россия не имеет права оставаться в Совете безопасности", – отметил президент.

Нужно действовать немедленно и "сделать все, чтобы Россия перестала убивать", добавил Зеленский.

"Следует привлечь ее к ответственности за терроризм, иначе она может перенести террористическую активность и на территорию других государств Европы и Азии. Страны Балтии, Польша, Молдова, Казахстан… Многие слышали уже угрозы от российских чиновников и государственных пропагандистов. Я благодарен всем добросовестным и цивилизованным государствам, которые разделяют нашу позицию и помогают защищать международный правопорядок", – подчеркнул глава государства.

По мнению Зеленского, важно также лишить РФ "возможности манипулировать ООН", сделать невозможным для России пребывание в Совбезе, "пока ее террор продолжается".

"Обязательно создать трибунал для расследования всего, что наделали российские военные против украинцев. И обязательно нужно дать на уровне ООН юридическое определение понятию "государственный терроризм". Все действия России должны получить юридическую оценку, глобальные санкции, за то, что она разрушает глобальный правопорядок", – резюмировал президент.