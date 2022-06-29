ГОРДОН
 
 
МИР

Зеленский призвал лишить "государство-террориста" РФ полномочий в Генассамблее ООН

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
РФ до сих пор присутствует в учреждениях ООН и даже пользуется привилегиями, отметил Зеленский
РФ до сих пор присутствует в учреждениях ООН и даже пользуется привилегиями, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Член Организации объединенных наций, который систематически нарушает принципы, изложенные в Уставе ООН, может быть исключен из Генеральной Ассамблеи за рекомендацией Совета безопасности.

Об этом 28 июня в ходе выступления в режиме онлайн на специальном заседании Совета Безопасности ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале ООН, видеозапись выступления Зеленского опубликована на его странице в Facebook.

"Хотя Россия нарушает основополагающие принципы ООН и международного правопорядка, она по-прежнему не призвана к ответственности… она до сих пор присутствует в учреждениях ООН и даже пользуется привилегиями – кресла, которое занимает, кресла постоянного члена Совбеза ООН", – сказал Зеленский.

По его словам, у России нет права участвовать в обсуждениях и в голосовании по вопросам войны в Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер.

"Я призываю вас лишить государство-террориста полномочий в Генассамблее ООН. Это возможно. Это необходимо. Это справедливо. Это честно. Россия не имеет права оставаться в Совете безопасности", – отметил президент.

Нужно действовать немедленно и "сделать все, чтобы Россия перестала убивать", добавил Зеленский.

"Следует привлечь ее к ответственности за терроризм, иначе она может перенести террористическую активность и на территорию других государств Европы и Азии. Страны Балтии, Польша, Молдова, Казахстан… Многие слышали уже угрозы от российских чиновников и государственных пропагандистов. Я благодарен всем добросовестным и цивилизованным государствам, которые разделяют нашу позицию и помогают защищать международный правопорядок", – подчеркнул глава государства.

По мнению Зеленского, важно также лишить РФ "возможности манипулировать ООН", сделать невозможным для России пребывание в Совбезе, "пока ее террор продолжается".

"Обязательно создать трибунал для расследования всего, что наделали российские военные против украинцев. И обязательно нужно дать на уровне ООН юридическое определение понятию "государственный терроризм". Все действия России должны получить юридическую оценку, глобальные санкции, за то, что она разрушает глобальный правопорядок", – резюмировал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1000177460641726/

Контекст:

Украина запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН после ракетного удара Российской Федерации по торговому центру в Кременчуге Полтавской области днем 27 июня.

По словам Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара. 

Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".

Нанесение удара осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это.  

Зеленский во время выступления в Совбезе ООН заявил, что известно о гибели 18 человек, но "это число может увеличиться". "Еще более 50 человек получили ранения. Еще десятки числятся пропавшими без вести. Найдено семь фрагментов тел: оторванные конечности, оторванные взрывом руки, ноги людей", – добавил президент Украины.

Теги: Россия, Украина, ООН, терроризм, Кременчуг, террористы, угрозы, Совет Безопасности ООН, Владимир Зеленский, война России против Украины, трибунал, ракеты, президент, заседание, российские военные, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Билык: Есть ли у меня жалость к Ани Лорак? Конечно, нет
  Билык: Есть ли у меня жалость к Ани Лорак? Конечно, нет
  Серга: Детей хочется. Особенно остро это ощущалось в первые недели войны. Я прямо думал: "Может, с кем-то договориться?"
  Серга: Детей хочется. Особенно остро это ощущалось в первые недели войны. Я прямо думал: "Может, с кем-то договориться?" G
Алеся БАЦМАН
Панин: Навального посадили, Немцова убили. Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Путин. Я не боюсь говорить эту правду вам в лицо
Панин: Навального посадили, Немцова убили. Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Путин. Я не боюсь говорить эту правду вам в лицо
  "Криком битви зірветься сон – ми переможемо тільки разом!". Серга во время интервью Бацман презентовал свою первую украинскую песню. Видео
  "Криком битви зірветься сон – ми переможемо тільки разом!". Серга во время интервью Бацман презентовал свою первую украинскую песню. Видео G
Алеся БАЦМАН
Зеленская заявила, что украинские военные службу в армии воспринимают как честь, а не наказание, как "было и остается в России"
Зеленская заявила, что украинские военные службу в армии воспринимают как честь, а не наказание, как "было и остается в России"
  41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской
  41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской
  Билык о Дикусаре: Дима не выходит на связь, он именно в части, где идут военные действия
  Билык о Дикусаре: Дима не выходит на связь, он именно в части, где идут военные действия
"Я маю мрiю жити в країнi, в якiй щаслива кожна дитина". Сыновья Monatik в День Конституции прочитали куплет из песни отца. Видео
"Я маю мрiю жити в країнi, в якiй щаслива кожна дитина". Сыновья Monatik в День Конституции прочитали куплет из песни отца. Видео
  Могилевская о новом бойфренде: Он очень долгое время жил в Америке, старше меня и очень красивый
  Могилевская о новом бойфренде: Он очень долгое время жил в Америке, старше меня и очень красивый
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине
  Ребрик после фразы Демина о поребрике заставила его извиниться в прямом эфире. Видео
  Ребрик после фразы Демина о поребрике заставила его извиниться в прямом эфире. Видео
"Шон, спасибо за поддержку наших людей". Пенн встретился с Зеленским
"Шон, спасибо за поддержку наших людей". Пенн встретился с Зеленским
  Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит
  Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу
  Виталий Ким назвал свои две плохие привычки
  Виталий Ким назвал свои две плохие привычки
"Россию ждет позорный нокаут вместе с мерзавцами и молчаливыми "протестующими". Лебединский заявил, что получил американское гражданство
"Россию ждет позорный нокаут вместе с мерзавцами и молчаливыми "протестующими". Лебединский заявил, что получил американское гражданство
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео (347190)
2
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов (275408)
3
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (86418)
4
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (74835)
5
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ (53532)
6
"Внимание, красотка", "Просто невероятно". 57-летняя Херли позировала на велосипеде в бикини (41917)
7
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (36815)
8
Кондратюк о своем брате: На херсонских номерах машина приехала с ФСБшниками. Склоняли к работе на них. Но он сказал: "Я не буду" (36447)
 
 
 
 