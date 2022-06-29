Зеленский предложил направить в Кременчуг, где оккупанты нанесли ракетный удар по ТРЦ, спецпредставителя генсека ООН

Об этом глава государства сказал в ходе выступления в режиме онлайн на специальном заседании Совета Безопасности ООН 28 июня.
Мероприятие транслировалось на YouTube-канале ООН.
"27 июня ракета упала на Кременчуг. Те, кто произвели этот удар, не могли не знать о том, что эта ракета летит на обычный торговый центр. Один из десятков торговых центров, которые существуют в любой стране мира, – сказал Зеленский. – Известно о гибели 18 человек. К сожалению, это число может увеличиться. Еще более 50 человек получили ранения. Еще десятки числятся пропавшими без вести. Найдено семь фрагментов тел: оторванные конечности, оторванные взрывом руки, ноги людей".
В то же время Россия заявляет, что это не результат российского удара, отметил президент Украины.
"В таком случае я предлагаю ООН направить или специального представителя генерального секретаря ООН, или другого представителя для того, чтобы они посетили место событий в Кременчуге и могли самостоятельно узнать всю информацию и увидеть, что это действительно был российский ракетный удар", – добавил Зеленский.
По его словам, российские оккупанты совершают в Украине "ежедневные теракты" – "без выходных, каждый день, они работают, как террористы".
Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара.
Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. По информации местных властей, жертвами атаки стали уже 18 мирных жителей. Десятки пострадавших обратились за медицинской помощью, информировали в ГСЧС. Оценить, сколько людей находится под завалами, пока невозможно, говорил Зеленский. Правоохранители уже зарегистрировали 40 заявлений о пропавших без вести. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.
Нанесение удара осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это.
Украина после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге запросила проведение заседания Совбеза ООН.
По данным на середину дня 28 июня, число погибших после ракетного удара оккупантов по ТЦ "Амстор" превысило 20 человек.