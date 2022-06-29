Зеленский предложил направить в Кременчуг, где оккупанты нанесли ракетный удар по ТРЦ, спецпредставителя генсека ООН

Об этом глава государства сказал в ходе выступления в режиме онлайн на специальном заседании Совета Безопасности ООН 28 июня.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале ООН.

"27 июня ракета упала на Кременчуг. Те, кто произвели этот удар, не могли не знать о том, что эта ракета летит на обычный торговый центр. Один из десятков торговых центров, которые существуют в любой стране мира, – сказал Зеленский. – Известно о гибели 18 человек. К сожалению, это число может увеличиться. Еще более 50 человек получили ранения. Еще десятки числятся пропавшими без вести. Найдено семь фрагментов тел: оторванные конечности, оторванные взрывом руки, ноги людей".

В то же время Россия заявляет, что это не результат российского удара, отметил президент Украины.

"В таком случае я предлагаю ООН направить или специального представителя генерального секретаря ООН, или другого представителя для того, чтобы они посетили место событий в Кременчуге и могли самостоятельно узнать всю информацию и увидеть, что это действительно был российский ракетный удар", – добавил Зеленский.

По его словам, российские оккупанты совершают в Украине "ежедневные теракты" – "без выходных, каждый день, они работают, как террористы".