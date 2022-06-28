"Ситуация меняется очень сильно". Мэр Житомира заявил об увеличении угрозы нападения Беларуси на Украину

Такое мнение 28 июня после торжеств по случаю Дня Конституции Украины выразил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Его видеокомментарий СМИ опубликовало в YouTube Общественное.

"Если несколько недель назад я говорил, что вероятность нападения со стороны невысокая, то сейчас ситуация меняется очень сильно… Будем смотреть, но мы точно будем готовы к этому", – сказал Сухомлин.

О возможном ракетном ударе по Житомиру Сухомлин предупреждал в Facebook 27 июня.

"Вчера я говорил о том, что возможен ракетный удар... В преддверии ракетного удара 24 июня я получал аналогичную информацию... Слава богу, сегодня информация не подтвердилась и все было тихо. Но также возможно, что на это повлияла реакция мира на Кременчуг, в результате чего РФ подвинула те планы, которые были. Потому что вчера, по моим данным, должен был быть удар по окрестностям Житомира, по некоторым воинским частям и по самому Житомиру", – подчеркнул мэр.

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