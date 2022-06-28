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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ситуация меняется очень сильно". Мэр Житомира заявил об увеличении угрозы нападения Беларуси на Украину

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Сухомлин предупреждал о возможном ракетном ударе по Житомиру накануне, 27 июня
Сухомлин предупреждал о возможном ракетном ударе по Житомиру накануне, 27 июня
Фото: Сергій Сухомлин / Facebook

Белорусскую армию пытаются втянуть в войну "с территории Беларуси против Украины".

Такое мнение 28 июня после торжеств по случаю Дня Конституции Украины выразил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Его видеокомментарий СМИ опубликовало в YouTube Общественное.

"Если несколько недель назад я говорил, что вероятность нападения со стороны невысокая, то сейчас ситуация меняется очень сильно… Будем смотреть, но мы точно будем готовы к этому", – сказал Сухомлин.

О возможном ракетном ударе по Житомиру Сухомлин предупреждал в Facebook 27 июня.

"Вчера я говорил о том, что возможен ракетный удар... В преддверии ракетного удара 24 июня я получал аналогичную информацию... Слава богу, сегодня информация не подтвердилась и все было тихо. Но также возможно, что на это повлияла реакция мира на Кременчуг, в результате чего РФ подвинула те планы, которые были. Потому что вчера, по моим данным, должен был быть удар по окрестностям Житомира, по некоторым воинским частям и по самому Житомиру", – подчеркнул мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.

26 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси.

В тот же день Генштаб ВСУ отметил, что российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Житомир, Кременчуг, нападение, угрозы, вторжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Сергей Сухомлин, мэр
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