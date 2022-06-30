Спасатели обнаружили еще пять фрагментов тел под завалами ТРЦ в Кременчуге – ГСЧС

Всего с начала спасательных работ под завалами ТРЦ в Кременчуге обнаружено 22 фрагмента тел, отметили в ГСЧС Украины Фото: ДСНС України / Facebook

Об этом 30 июня в Facebook сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 15.20 на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор" дополнительно обнаружено пять фрагментов тел. Всего с начала работ обнаружено 22 фрагмента тел", – говорится в сообщении.

Количество жертв в Кременчуге могло бы быть значительно меньше, если бы украинцы не пренебрегали воздушной тревогой, заявляли в ГСЧС 29 июня.

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