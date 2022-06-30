Спасатели обнаружили еще пять фрагментов тел под завалами ТРЦ в Кременчуге – ГСЧС

Об этом 30 июня в Facebook сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 15.20 на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор" дополнительно обнаружено пять фрагментов тел. Всего с начала работ обнаружено 22 фрагмента тел", – говорится в сообщении.
Количество жертв в Кременчуге могло бы быть значительно меньше, если бы украинцы не пренебрегали воздушной тревогой, заявляли в ГСЧС 29 июня.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу днем 27 июня. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания торгового центра.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".
Ракетный удар по Кременчугу осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это.
По информации ГСЧС на 29 июня, в результате обстрела ТЦ погибли 18 человек (из них один умер в больнице). Ранен при обстреле 61 человек, два спасателя получили травмы при разборе завалов.
Президент Владимир Зеленский во время выступления в Совбезе ООН 28 июня говорил, что число погибших может увеличиться, десятки людей числятся пропавшими без вести.
Офис генпрокурора сообщал, что прокуратура начала "проверку действий должностных лиц ТРЦ "Амстор", которые не обеспечили эвакуацию во время ракетного удара".
В торговом центре "Амстор" заявляли, что действия сотрудников во время ракетной атаки РФ 27 июня соответствовали требованиям совета обороны Полтавской ОВА, Госпотребслужбы Полтавской области и Полтавского городского совета – согласно им, выгонять людей из торговых центров во время воздушной тревоги запрещено.