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"Жертв в Кременчуге могло быть меньше". ГСЧС призвала украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги

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После трагедии в Кременчуге ГСЧС призвала украинцев не игнорировать сигналы воздушной тривоги
После трагедии в Кременчуге ГСЧС призвала украинцев не игнорировать сигналы воздушной тривоги
Фото: EPA

Количество жертв в Кременчуге могло бы быть значительно меньше, если бы украинцы не пренебрегали воздушной тревогой, заявил спикер Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины Александр Хорунжий во время брифинга в медиацентре "Укринформ" 29 июня.

Он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время ракетной опасности следовать в укрытие.

"Мы живем в такое время, когда пренебрежение сигналами тревоги стоит жизни. Раздался соответствующий сигнал – все сразу должны покинуть здание и пройти к ближайшему укрытию", – отметил Хорунжий.

ВИДЕО
Видео: Ukrinform TV / YouTube
Контекст:

Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания.

Зеленский во время выступления в Совбезе ООН 28 июня заявил, что известно о гибели 18 человек, но "это число может увеличиться". "Более 50 человек получили ранения. Еще десятки числятся пропавшими без вести. Найдено семь фрагментов тел: оторванные конечности, оторванные взрывом руки, ноги людей", – добавил президент.

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".

Офис генпрокурора сообщал, что прокуратура начала "проверку действий должностных лиц ТРЦ "Амстор", которые не обеспечили эвакуацию во время ракетного удара".

В торговом центре "Амстор" заявляли, что действия сотрудников во время ракетной атаки РФ 27 июня соответствовали требованиям совета обороны Полтавской ОВА, Госпотребслужбы Полтавской области и Полтавского городского совета – согласно им, выгонять людей из торговых центров во время воздушной тревоги запрещено.

Теги: Украина, ГСЧС, Кременчуг, агрессия, Полтавская область, война России против Украины, взрывы, воздушная тревога
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