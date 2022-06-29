"Жертв в Кременчуге могло быть меньше". ГСЧС призвала украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги

После трагедии в Кременчуге ГСЧС призвала украинцев не игнорировать сигналы воздушной тривоги Фото: EPA

Он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время ракетной опасности следовать в укрытие.

"Мы живем в такое время, когда пренебрежение сигналами тревоги стоит жизни. Раздался соответствующий сигнал – все сразу должны покинуть здание и пройти к ближайшему укрытию", – отметил Хорунжий.

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