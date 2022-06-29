"Жертв в Кременчуге могло быть меньше". ГСЧС призвала украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги

Он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время ракетной опасности следовать в укрытие.
"Мы живем в такое время, когда пренебрежение сигналами тревоги стоит жизни. Раздался соответствующий сигнал – все сразу должны покинуть здание и пройти к ближайшему укрытию", – отметил Хорунжий.
Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания.
Зеленский во время выступления в Совбезе ООН 28 июня заявил, что известно о гибели 18 человек, но "это число может увеличиться". "Более 50 человек получили ранения. Еще десятки числятся пропавшими без вести. Найдено семь фрагментов тел: оторванные конечности, оторванные взрывом руки, ноги людей", – добавил президент.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".
Офис генпрокурора сообщал, что прокуратура начала "проверку действий должностных лиц ТРЦ "Амстор", которые не обеспечили эвакуацию во время ракетного удара".
В торговом центре "Амстор" заявляли, что действия сотрудников во время ракетной атаки РФ 27 июня соответствовали требованиям совета обороны Полтавской ОВА, Госпотребслужбы Полтавской области и Полтавского городского совета – согласно им, выгонять людей из торговых центров во время воздушной тревоги запрещено.