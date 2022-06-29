Выгонять людей из ТЦ во время тревоги запрещено инструкциями. В кременчугском "Амсторе" объяснили, почему центр не был закрыт

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил, что в городе после обстрела "отработали ужесточение ответственности владельцев ТРЦ, магазинов и других мест массового скопления людей за несоблюдение правил эвакуации во время воздушной тревоги". Офис генпрокурора сообщил, что прокуратура начала "проверку действий должностных лиц ТРЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, которые "не обеспечили эвакуацию во время ракетного удара".

"Маршруты эвакуации и перемещения посетителей во время воздушной тревоги были размещены в публичных местах ТЦ. Выгонять людей после прекращения работы ТЦ, согласно требованиям, было запрещено", – подчеркнули в администрации "Амстора".

Согласно этим требованиям, было определено максимально безопасное место в здании ТЦ для посетителей и сотрудников, которые не хотели покидать его во время воздушной тревоги, отметили в "Амсторе". После того, как была объявлена воздушная тревога, центр выпускал желающих покинуть здание, но не впускал новых посетителей, добавили в пресс-службе.

"Руководитель торгового центра заранее сообщил всем арендаторам, что во время воздушной тревоги ТЦ не будет закрываться, и центральная дверь торгового центра будет открыта для обеспечения максимального эвакуационного потока для тех посетителей, которые изъявят желание покинуть ТЦ. После срабатывания предупреждающей сирены "Амстор" работал только в режиме "на выход", охрана помогала желающим покинуть ТЦ. Благодаря слаженным действиям всех служб и ответственных лиц, особенно во время разрастающегося пожара после ракетного удара, масштаб трагедии удалось существенно снизить", – цитируют ответ "Українські новини".

Журналиcты подчеркнули, что именно такую инструкцию еще в марте распространила в СМИ областная Госпродпотребслужба. В ней прямо запрещено выгонять людей из торговых центров во время воздушной тревоги: "Во время воздушной тревоги весь персонал и посетители должны немедленно пройти в определенное безопасное место в самом заведении, а не предлагать выйти из заведения". Такое же разъяснение в апреле давали для ТЦ Днепропетровской области.

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