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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Выгонять людей из ТЦ во время тревоги запрещено инструкциями. В кременчугском "Амсторе" объяснили, почему центр не был закрыт

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Инструкцию еще в марте распространила в СМИ областная Госпродпотребслужба, отметили "Українські новини"
Инструкцию еще в марте распространила в СМИ областная Госпродпотребслужба, отметили "Українські новини"
Фото: ДСНС України / Facebook

Действия должностных лиц торгового центра "Амстор" в Кременчуге во время ракетной атаки РФ 27 июня соответствовали протоколу № 12 заседания Совета обороны Полтавской областной военной администрации от 18 марта и требованиям Госпотребслужбы Полтавской области и Полтавского городского совета. Об этом "Українським новинам" сообщили в администрации ТЦ, комментируя обвинения в нарушениях.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил, что в городе после обстрела "отработали ужесточение ответственности владельцев ТРЦ, магазинов и других мест массового скопления людей за несоблюдение правил эвакуации во время воздушной тревоги". Офис генпрокурора сообщил, что прокуратура начала "проверку действий должностных лиц ТРЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, которые "не обеспечили эвакуацию во время ракетного удара".

"Маршруты эвакуации и перемещения посетителей во время воздушной тревоги были размещены в публичных местах ТЦ. Выгонять людей после прекращения работы ТЦ, согласно требованиям, было запрещено", – подчеркнули в администрации "Амстора".

Согласно этим требованиям, было определено максимально безопасное место в здании ТЦ для посетителей и сотрудников, которые не хотели покидать его во время воздушной тревоги, отметили в "Амсторе". После того, как была объявлена воздушная тревога, центр выпускал желающих покинуть здание, но не впускал новых посетителей, добавили в пресс-службе. 

"Руководитель торгового центра заранее сообщил всем арендаторам, что во время воздушной тревоги ТЦ не будет закрываться, и центральная дверь торгового центра будет открыта для обеспечения максимального эвакуационного потока для тех посетителей, которые изъявят желание покинуть ТЦ. После срабатывания предупреждающей сирены "Амстор" работал только в режиме "на выход", охрана помогала желающим покинуть ТЦ. Благодаря слаженным действиям всех служб и ответственных лиц, особенно во время разрастающегося пожара после ракетного удара, масштаб трагедии удалось существенно снизить", – цитируют ответ "Українські новини".

Журналиcты подчеркнули, что именно такую инструкцию еще в марте распространила в СМИ областная Госпродпотребслужба. В ней прямо запрещено выгонять людей из торговых центров во время воздушной тревоги: "Во время воздушной тревоги весь персонал и посетители должны немедленно пройти в определенное безопасное место в самом заведении, а не предлагать выйти из заведения". Такое же разъяснение в апреле давали для ТЦ Днепропетровской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара. 

Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. По данным на середину дня 28 июня, число погибших после ракетного удара оккупантов по ТЦ "Амстор" превысило 20 человек. Десятки пострадавших обратились за медицинской помощью, информировали в ГСЧС. Оценить, сколько людей находится под завалами, пока невозможно, говорил Зеленский. Правоохранители уже зарегистрировали 40 заявлений о пропавших без вести. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью. К вечеру 28 июня расчистили около 80% разрушенного здания, сообщили в ГСЧС.

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. Общественное также сообщило, что ракета попала в завод дорожных машин "Кредмаш". По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.

Теги: Россия, ГСЧС, война, Кременчуг, эвакуация, Полтавская область, торговый центр, Амстор, война России против Украины, безопасность, Госпродпотребслужба, Офис генпрокурора, воздушная тревога
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