В Полтавской области проверят безопасность всех торговых центров

В результате удара по ТЦ в Кременчуге десятки людей погибли, ранены, пропали без вести Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) / Telegram

"Приказал проверить, определены ли наиболее безопасные помещения для пребывания посетителей торговых центров во время воздушной тревоги и соответствуют ли они установленным требованиям. Ознакомлен ли персонал с правилами поведения во время воздушной тревоги и есть ли специальные указатели. А главное – соблюдают ли в ТЦ все правила безопасности во время воздушных тревог", – говорится в сообщении.

К этой работе будут привлечены представители ГСЧС, полиции, Госпродпотребслужбы, областной военной администрации, органов местного самоуправления.

Офис генпрокурора сообщал, что прокуратура начала "проверку действий должностных лиц ТРЦ "Амстор", которые не обеспечили эвакуацию во время ракетного удара".

В торговом центре "Амстор" заявляли, что действия сотрудников во время ракетной атаки РФ 27 июня соответствовали требованиям Совета обороны Полтавской ОВА, Госпродпотребслужбы Полтавской области и Полтавского городского совета – согласно им, выгонять людей из торговых центров во время воздушной тревоги запрещено.

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