В Полтавской области проверят безопасность всех торговых центров

"Приказал проверить, определены ли наиболее безопасные помещения для пребывания посетителей торговых центров во время воздушной тревоги и соответствуют ли они установленным требованиям. Ознакомлен ли персонал с правилами поведения во время воздушной тревоги и есть ли специальные указатели. А главное – соблюдают ли в ТЦ все правила безопасности во время воздушных тревог", – говорится в сообщении.
К этой работе будут привлечены представители ГСЧС, полиции, Госпродпотребслужбы, областной военной администрации, органов местного самоуправления.
Офис генпрокурора сообщал, что прокуратура начала "проверку действий должностных лиц ТРЦ "Амстор", которые не обеспечили эвакуацию во время ракетного удара".
В торговом центре "Амстор" заявляли, что действия сотрудников во время ракетной атаки РФ 27 июня соответствовали требованиям Совета обороны Полтавской ОВА, Госпродпотребслужбы Полтавской области и Полтавского городского совета – согласно им, выгонять людей из торговых центров во время воздушной тревоги запрещено.
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Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара.
Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания.
Зеленский во время выступления в Совбезе ООН 28 июня заявил, что известно о гибели 18 человек, но "это число может увеличиться". "Более 50 человек получили ранения. Еще десятки числятся пропавшими без вести. Найдено семь фрагментов тел: оторванные конечности, оторванные взрывом руки, ноги людей", – добавил президент.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".
В обращении 28 июня Зеленский заявил о целенаправленной ракетной атаке оккупантов на ТЦ "Амстор" и показал соответствующее видео с камер наблюдения. Роспропаганда и минобороны РФ пытались отрицать прямое попадание российской ракеты в гражданский объект.