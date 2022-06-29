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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я молюсь о том, чтобы эта безумная война скорее закончилась". Папа Франциск осудил ракетный обстрел в Кременчуге

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Франциск назвал Украину "дорогой и измученной"
Франциск назвал Украину "дорогой и измученной"
Фото: ЕРА

Глава римско-католической церкви папа Франциск назвал "варварством" ракетную атаку РФ на торговый центр в Кременчуге, из-за которой погибли 20 человек, пишет Vatican news.

Выступая 29 июня перед верующими в честь дня святых Петра и Павла, понтифик призвал к диалогу и прекращению войны в "дорогой и измученной Украине, которая продолжает подвергаться варварским нападениям".

"Я молюсь о том, чтобы эта безумная война поскорее закончилась, и я вновь призываю продолжать, не уставая, молиться о мире: пусть Бог откроет пути диалога, которые люди не хотят или не могут найти!" – сказал он.

Контекст:

Российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу днем 27 июня. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания торгового центра. По данным на 29 июня, 20 человек погибли, около 100 получили ранения.

Ракетный удар по Кременчугу осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это. 

Теги: папа римский, Ватикан, Кременчуг, Франциск, жертвы, война России против Украины, ракета
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