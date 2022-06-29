"Я молюсь о том, чтобы эта безумная война скорее закончилась". Папа Франциск осудил ракетный обстрел в Кременчуге

Выступая 29 июня перед верующими в честь дня святых Петра и Павла, понтифик призвал к диалогу и прекращению войны в "дорогой и измученной Украине, которая продолжает подвергаться варварским нападениям".
"Я молюсь о том, чтобы эта безумная война поскорее закончилась, и я вновь призываю продолжать, не уставая, молиться о мире: пусть Бог откроет пути диалога, которые люди не хотят или не могут найти!" – сказал он.
Российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу днем 27 июня. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания торгового центра. По данным на 29 июня, 20 человек погибли, около 100 получили ранения.
Ракетный удар по Кременчугу осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это.