"Я молюсь о том, чтобы эта безумная война скорее закончилась". Папа Франциск осудил ракетный обстрел в Кременчуге

Выступая 29 июня перед верующими в честь дня святых Петра и Павла, понтифик призвал к диалогу и прекращению войны в "дорогой и измученной Украине, которая продолжает подвергаться варварским нападениям".

"Я молюсь о том, чтобы эта безумная война поскорее закончилась, и я вновь призываю продолжать, не уставая, молиться о мире: пусть Бог откроет пути диалога, которые люди не хотят или не могут найти!" – сказал он.