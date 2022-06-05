Папа Франциск заявил, что хочет поехать в Украину, но должен дождаться подходящего момента, чтобы не навредить

Папа Франциск встретился в Ватикане со 160 детьми, среди которых были беженцы из Украины Фото: EPA

Один из них, по имени Захар, попросил понтифика приехать в Украину, чтобы "спасти всех детей, которые там страдают".

Папа Франциск ответил, что хочет поехать в Украину, но "должен дождаться подходящего момента, чтобы это сделать" – ибо "не легко принимать решения, которые могут навредить всему миру, чем помочь".

По словам понтифика, на следующей неделе он встретится с представителями правительства Украины, которые приедут в Ватикан, чтобы поговорить также о его возможном визите.

"Посмотрим, как будет", – резюмировал папа римский.