Папа Франциск заявил, что хочет поехать в Украину, но должен дождаться подходящего момента, чтобы не навредить

Один из них, по имени Захар, попросил понтифика приехать в Украину, чтобы "спасти всех детей, которые там страдают".
Папа Франциск ответил, что хочет поехать в Украину, но "должен дождаться подходящего момента, чтобы это сделать" – ибо "не легко принимать решения, которые могут навредить всему миру, чем помочь".
По словам понтифика, на следующей неделе он встретится с представителями правительства Украины, которые приедут в Ватикан, чтобы поговорить также о его возможном визите.
"Посмотрим, как будет", – резюмировал папа римский.
О возможном визите в Киев папа Франциск заявил 2 апреля.
Президент Владимир Зеленский рассказывал, что 22 марта во время разговора с папой римским приглашал его посетить Украину "в это самое ответственное время". Как отмечает Reuters, также Франциска в Украину приглашали мэр Киева Виталий Кличко и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. 13 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил приглашение Зеленского для папы Франциска посетить Украину.
Еще до полномасштабного вторжения России, в декабре 2021 года, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук говорил, что папа римский в ближайшее время может посетить Украину.