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Папа Франциск заявил, что хочет поехать в Украину, но должен дождаться подходящего момента, чтобы не навредить

Папа Франциск встретился в Ватикане со 160 детьми, среди которых были беженцы из Украины
Папа Франциск встретился в Ватикане со 160 детьми, среди которых были беженцы из Украины
Фото: EPA

Папа римский Франциск 4 июня в рамках инициативы "Детский притвор" встретился в Ватикане со 160 детьми, среди которых были беженцы из Украины. Об этом сообщила редакция Vatican News.

Один из них, по имени Захар, попросил понтифика приехать в Украину, чтобы "спасти всех детей, которые там страдают".

Папа Франциск ответил, что хочет поехать в Украину, но "должен дождаться подходящего момента, чтобы это сделать" – ибо "не легко принимать решения, которые могут навредить всему миру, чем помочь".

По словам понтифика, на следующей неделе он встретится с представителями правительства Украины, которые приедут в Ватикан, чтобы поговорить также о его возможном визите.

"Посмотрим, как будет", – резюмировал папа римский.

Контекст:

О возможном визите в Киев папа Франциск заявил 2 апреля.

Президент Владимир Зеленский рассказывал, что 22 марта во время разговора с папой римским приглашал его посетить Украину "в это самое ответственное время". Как отмечает Reuters, также Франциска в Украину приглашали мэр Киева Виталий Кличко и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. 13 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил приглашение Зеленского для папы Франциска посетить Украину.

Еще до полномасштабного вторжения России, в декабре 2021 года, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук говорил, что папа римский в ближайшее время может посетить Украину.

Теги: Украина, папа римский, Ватикан, правительство, беженцы, Франциск, вторжение, война России против Украины, визит
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