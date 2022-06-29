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ВОЙНА В УКРАИНЕ

При разборе завалов ТРЦ в Кременчуге произошло смещение плиты, двое спасателей в больнице – ГСЧС

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Спасатели продолжают разбор конструкций разрушенного ТРЦ в Кременчуге
Спасатели продолжают разбор конструкций разрушенного ТРЦ в Кременчуге
Фото: ДСНС України / Facebook

При разборе завалов торгового центра "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, разрушенного в результате российского ракетного удара, травмировались двое сотрудников Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом пресс-служба ГСЧС сообщила в Telegram 29 июня.

"29 июня в 4.12 во время подготовки к демонтажу железобетонных плит произошло смещение одной из них, в результате чего получили травмы два сотрудника ГСЧС. В настоящее время они находятся в больнице", – говорится в оообщении.

По состоянию на утро среды спасатели продолжают поисковые работы и разбор конструкций здания.

"Подразделениями ГСЧС обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 75% общей площади объекта. В результате обстрела ТЦ погибли 18 человек (из которых один человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено восемь фрагментов человеческих тел. За медицинской помощью обратился 61 человек, из них 26 были госпитализированы в больницу [в отделение] интенсивного лечения", – сообщили в ГСЧС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу днем 27 июня. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания торгового центра. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".

Ракетный удар по Кременчугу осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ГСЧС, Кременчуг, Полтавская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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