При разборе завалов ТРЦ в Кременчуге произошло смещение плиты, двое спасателей в больнице – ГСЧС

"29 июня в 4.12 во время подготовки к демонтажу железобетонных плит произошло смещение одной из них, в результате чего получили травмы два сотрудника ГСЧС. В настоящее время они находятся в больнице", – говорится в оообщении.

По состоянию на утро среды спасатели продолжают поисковые работы и разбор конструкций здания.

"Подразделениями ГСЧС обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 75% общей площади объекта. В результате обстрела ТЦ погибли 18 человек (из которых один человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено восемь фрагментов человеческих тел. За медицинской помощью обратился 61 человек, из них 26 были госпитализированы в больницу [в отделение] интенсивного лечения", – сообщили в ГСЧС.

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