При разборе завалов ТРЦ в Кременчуге произошло смещение плиты, двое спасателей в больнице – ГСЧС

"29 июня в 4.12 во время подготовки к демонтажу железобетонных плит произошло смещение одной из них, в результате чего получили травмы два сотрудника ГСЧС. В настоящее время они находятся в больнице", – говорится в оообщении.
По состоянию на утро среды спасатели продолжают поисковые работы и разбор конструкций здания.
"Подразделениями ГСЧС обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 75% общей площади объекта. В результате обстрела ТЦ погибли 18 человек (из которых один человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено восемь фрагментов человеческих тел. За медицинской помощью обратился 61 человек, из них 26 были госпитализированы в больницу [в отделение] интенсивного лечения", – сообщили в ГСЧС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу днем 27 июня. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания торгового центра. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".
Ракетный удар по Кременчугу осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это.