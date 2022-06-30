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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин об ударе по ТЦ в Кременчуге: Да нет там никакого теракта

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Путин утверждает, что оккупационные войска не наносят удары "ни по каким гражданским объектам"
Путин утверждает, что оккупационные войска не наносят удары "ни по каким гражданским объектам"
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает терактом удар российских оккупантов по торговому центру в Кременчуге Полтавской области. Об этом 29 июня сообщил российский "Интерфакс".

Комментируя обстрел ТЦ, Путин сказал: "Да нет там никакого теракта".

Он утверждает, что его армия не стреляет "просто так по полям", а "как правило, это делается по результатам разведанных целей".

По его словам, ВСУ якобы размещают артиллерию и тяжелую технику на территории жилых кварталов, "во всякие ангары, рынки, на заводах, в цехах".

Путин также добавил, что оккупационные войска не наносят удары "ни по каким гражданским объектам", поскольку наличие "современного высокоточного оружия большой дальности" позволяет им достигать своих целей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания.

Зеленский во время выступления в Совбезе ООН 28 июня заявил, что известно о гибели 18 человек, но "это число может увеличиться". "Более 50 человек получили ранения. Еще десятки числятся пропавшими без вести. Найдено семь фрагментов тел: оторванные конечности, оторванные взрывом руки, ноги людей", – добавил президент.

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".

Офис генпрокурора сообщал, что прокуратура начала "проверку действий должностных лиц ТРЦ "Амстор", которые не обеспечили эвакуацию во время ракетного удара".

В торговом центре "Амстор" заявляли, что действия сотрудников во время ракетной атаки РФ 27 июня соответствовали требованиям совета обороны Полтавской ОВА, Госпотребслужбы Полтавской области и Полтавского городского совета – согласно им, выгонять людей из торговых центров во время воздушной тревоги запрещено.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, теракт, Кременчуг, торговый центр, ВСУ, война России против Украины, ракеты
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