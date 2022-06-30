Путин об ударе по ТЦ в Кременчуге: Да нет там никакого теракта

Путин утверждает, что оккупационные войска не наносят удары "ни по каким гражданским объектам" Фото: ЕРА

Комментируя обстрел ТЦ, Путин сказал: "Да нет там никакого теракта".

Он утверждает, что его армия не стреляет "просто так по полям", а "как правило, это делается по результатам разведанных целей".

По его словам, ВСУ якобы размещают артиллерию и тяжелую технику на территории жилых кварталов, "во всякие ангары, рынки, на заводах, в цехах".

Путин также добавил, что оккупационные войска не наносят удары "ни по каким гражданским объектам", поскольку наличие "современного высокоточного оружия большой дальности" позволяет им достигать своих целей.

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