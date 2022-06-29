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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские ракетные удары приведут к дальнейшим жертвам среди гражданского населения – британская разведка

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Британская разведка считает вероятным, что россияне в Кременчуге били по заводу "Кредмаш", а попали в "Амстор"
Британская разведка считает вероятным, что россияне в Кременчуге били по заводу "Кредмаш", а попали в "Амстор"
Фото: ДСНС України / Telegram

Россияне, скорее всего, останутся готовыми к высокому уровню "побочного ущерба", когда испытывают "военную необходимость" для удара по цели. Об этом заявила 29 июня в Twitter пресс-служба минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки, комментируя ракетный обстрел Кременчуга оккупантами.

"Существует реальная вероятность, что ракетный удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня преследовал целью поразить соседний инфраструктурный объект", – предполагают в британском оборонном ведомстве.

Британская разведка напомнила, что неточность российских ударов на большом расстоянии ранее уже приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе 9 апреля на железнодорожном вокзале в Краматорске.

"Россияне, скорее всего, останутся готовыми к высокому уровню побочного ущерба, когда чувствуют военную необходимость для удара по цели", – полагают в минобороны Великобритании.

По мнению разведки, Россия почти наверняка продолжит наносить удары, пытаясь воспрепятствовать пополнению запасов украинских Вооруженных сил.

"Дефицит более современного высокоточного ударного оружия в России и профессиональные недостатки наведения, скорее всего, приведут к дальнейшим жертвам среди гражданского населения", – делают вывод в британской разведке.

В сводке также отмечается, что российские войска продолжают постепенное продвижение с целью окружить Лисичанск. По данным британской разведки, с 25 июня россияне продвинулись еще на два километра возле Лисичанского НПЗ к югу от города.

28 июня британская разведка в своей сводке обращала внимание на то, что РФ 25 июня начала чрезвычайно интенсивную серию ракетных обстрелов Украины, используя при этом стратегические ракеты для достижения тактического преимущества.

Контекст:

Российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу днем 27 июня. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".

Ракетный удар по Кременчугу осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это. 

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Совбезе ООН 28 июня заявил, что известно о гибели 18 человек, но "это число может увеличиться". "Более 50 человек получили ранения. Еще десятки числятся пропавшими без вести. Найдено семь фрагментов тел: оторванные конечности, оторванные взрывом руки, ноги людей", – добавил президент.

В обращении 28 июня Зеленский заявил о целенаправленной ракетной атаке оккупантов на ТЦ "Амстор" и показал соответствующее видео с камер наблюдения. До этого роспропаганда и минобороны РФ пытались отрицать прямое попадание российской ракеты в гражданский объект.

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