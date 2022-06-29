Российские ракетные удары приведут к дальнейшим жертвам среди гражданского населения – британская разведка

Британская разведка считает вероятным, что россияне в Кременчуге били по заводу "Кредмаш", а попали в "Амстор" Фото: ДСНС України / Telegram

"Существует реальная вероятность, что ракетный удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня преследовал целью поразить соседний инфраструктурный объект", – предполагают в британском оборонном ведомстве.

Британская разведка напомнила, что неточность российских ударов на большом расстоянии ранее уже приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе 9 апреля на железнодорожном вокзале в Краматорске.

"Россияне, скорее всего, останутся готовыми к высокому уровню побочного ущерба, когда чувствуют военную необходимость для удара по цели", – полагают в минобороны Великобритании.

По мнению разведки, Россия почти наверняка продолжит наносить удары, пытаясь воспрепятствовать пополнению запасов украинских Вооруженных сил.

"Дефицит более современного высокоточного ударного оружия в России и профессиональные недостатки наведения, скорее всего, приведут к дальнейшим жертвам среди гражданского населения", – делают вывод в британской разведке.

В сводке также отмечается, что российские войска продолжают постепенное продвижение с целью окружить Лисичанск. По данным британской разведки, с 25 июня россияне продвинулись еще на два километра возле Лисичанского НПЗ к югу от города.

28 июня британская разведка в своей сводке обращала внимание на то, что РФ 25 июня начала чрезвычайно интенсивную серию ракетных обстрелов Украины, используя при этом стратегические ракеты для достижения тактического преимущества.