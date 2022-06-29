Российские ракетные удары приведут к дальнейшим жертвам среди гражданского населения – британская разведка

"Существует реальная вероятность, что ракетный удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня преследовал целью поразить соседний инфраструктурный объект", – предполагают в британском оборонном ведомстве.
Британская разведка напомнила, что неточность российских ударов на большом расстоянии ранее уже приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе 9 апреля на железнодорожном вокзале в Краматорске.
"Россияне, скорее всего, останутся готовыми к высокому уровню побочного ущерба, когда чувствуют военную необходимость для удара по цели", – полагают в минобороны Великобритании.
По мнению разведки, Россия почти наверняка продолжит наносить удары, пытаясь воспрепятствовать пополнению запасов украинских Вооруженных сил.
"Дефицит более современного высокоточного ударного оружия в России и профессиональные недостатки наведения, скорее всего, приведут к дальнейшим жертвам среди гражданского населения", – делают вывод в британской разведке.
В сводке также отмечается, что российские войска продолжают постепенное продвижение с целью окружить Лисичанск. По данным британской разведки, с 25 июня россияне продвинулись еще на два километра возле Лисичанского НПЗ к югу от города.
28 июня британская разведка в своей сводке обращала внимание на то, что РФ 25 июня начала чрезвычайно интенсивную серию ракетных обстрелов Украины, используя при этом стратегические ракеты для достижения тактического преимущества.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 June 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 29, 2022
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Российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу днем 27 июня. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".
Ракетный удар по Кременчугу осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Совбезе ООН 28 июня заявил, что известно о гибели 18 человек, но "это число может увеличиться". "Более 50 человек получили ранения. Еще десятки числятся пропавшими без вести. Найдено семь фрагментов тел: оторванные конечности, оторванные взрывом руки, ноги людей", – добавил президент.
В обращении 28 июня Зеленский заявил о целенаправленной ракетной атаке оккупантов на ТЦ "Амстор" и показал соответствующее видео с камер наблюдения. До этого роспропаганда и минобороны РФ пытались отрицать прямое попадание российской ракеты в гражданский объект.