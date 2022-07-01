РФ нанесла ракетный удар по Одесской области, есть погибшие – военная администрация

"Одесская область. Попадание вражеской ракеты. К сожалению, есть погибшие. Подробности – позже", – написал он.
Общественное уточнило, что это произошло во время последней воздушной тревоги, был слышен взрыв. Тревога в Одесской области длилась с 00.10 до 00.56.
Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, нет.
Россия практически ежедневно атакует юг Украины, и в частности Одесскую область, ракетами.
В последние дни ударам подвергался Измаильский район. 28 июня утром силы противовоздушной обороны ВСУ сбили одну ракету над морем, после чего оккупанты в течение дня выпустили еще пять крылатых ракет по береговой линии района. В оперативном командовании "Юг" сообщали, что обошлось без жертв и существенных разрушений, так как доступ к побережью в этой местности закрыт.
29 июня оккупанты нанесли ракетные удары по морскому побережью в Измаильском районе.