РФ нанесла ракетный удар по Одесской области, есть погибшие – военная администрация

Куда именно был нанесен ракетный удар, пока неизвестно, на фото – последствия обстрела Одесской области 27 июня Фото: Одеса. Офіційно / Telegram

"Одесская область. Попадание вражеской ракеты. К сожалению, есть погибшие. Подробности – позже", – написал он.

Общественное уточнило, что это произошло во время последней воздушной тревоги, был слышен взрыв. Тревога в Одесской области длилась с 00.10 до 00.56.

Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, нет.