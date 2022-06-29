Россия снова атаковала Одесскую область. Ракеты ударили по побережью моря в Измаильском районе – ОК "Юг"

"Враг продолжает атаковать Одесскую область ракетами. Еще дважды ударил по морскому побережью в Измаильском районе. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – сказано в сообщении ОК, опубликованном в Telegram-канале Одесского горсовета.
Также в командовании проинформировали, что нашли обломки ракеты, сбитой над полем в Одесском районе за несколько часов до удара по Измаильскому району. Судя по обломкам, это была ракета Х-31 (ранее сообщалось, что Х-22).
Россия практически ежедневно атакует юг Украины, и в частности Одесскую область, ракетами.
В последние дни ударам подвергается Измаильский район. 28 июня утром силы противовоздушной обороны ВСУ сбили одну ракету над морем, после чего оккупанты в течение дня выпустили еще пять крылатых ракет по береговой линии района. В оперативном командовании "Юг" сообщали, что обошлось без жертв и существенных разрушений, так как доступ к побережью в этой местности закрыт.
Для ударов по району вчера РФ использовала сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс", запуская их из берегового комплекса "Бастион" на территории оккупированного Крыма. Использование противокорабельных ракет для ударов по наземным целям говорит о нехватке определенного вида боеприпасов в армии оккупантов, говорил старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман.