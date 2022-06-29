Россия снова атаковала Одесскую область. Ракеты ударили по побережью моря в Измаильском районе – ОК "Юг"

За несколько часов до удара по Измаильскому району российскую ракету сбили под Одессой, на фото – ее обломки Фото: Одеса. Офіційно / Telegram

"Враг продолжает атаковать Одесскую область ракетами. Еще дважды ударил по морскому побережью в Измаильском районе. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – сказано в сообщении ОК, опубликованном в Telegram-канале Одесского горсовета.

Также в командовании проинформировали, что нашли обломки ракеты, сбитой над полем в Одесском районе за несколько часов до удара по Измаильскому району. Судя по обломкам, это была ракета Х-31 (ранее сообщалось, что Х-22).



