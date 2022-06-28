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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Над Одесской областью сбили еще одну российскую ракету. Оккупанты целились в Измаильский район – ОК "Юг"

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РФ запускает "Ониксы" по Одесской области из Крыма
РФ запускает "Ониксы" по Одесской области из Крыма
Скриншот: Минобороны России / Facebook

Утром 28 июня российские оккупационные войска выпустили по Одесской области очередную ракету "Оникс", ее сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом проинформировали в оперативном командовании "Юг", сообщение публикует Telegram-канал горсовета Одессы. 

"Утром была попытка ударить по Измаильскому району, но силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем", – сказано в сообщении. 

В командовании уточнили, что ракету россияне запускали с территории временно оккупированного Крыма. 

Сейчас в регионе снова объявлена воздушная тревога. 

Контекст:

Россия регулярно атакует юг Украины, и в частности Одесскую область, ракетами, в том числе сверхзвуковыми "Ониксами", которые запускает с территории оккупированного Крыма, значительную часть ракет сбивает ПВО.

20 июня оккупанты нанесли массированный удар 14 ракетами по Одесской и Николаевской областям, есть погибший в Одессе. 22 июня по Николаеву оккупанты выпустили семь ракет, в городе возникли пожары, есть пострадавшие. 23 июня РФ снова нанесла ракетный удар по югу: над Одесской областью сбили две ракеты, в Николаеве оккупанты попали в объекты инфраструктуры.

26 июня оккупационные войска РФ выпустили по Одесской области две ракеты "Оникс", их сбила украинская ПВО, на следующий день по региону запускали ракеты Х-22 – с вражеского самолета Ту-22, тоже с направления Крыма. В результате удара пострадали мирные люди

"Оникс" – сверхзвуковая противокорабельная ракета. Использование противокорабельных ракет для ударов по наземным целям говорит о нехватке определенного вида боеприпасов в армии оккупантов, говорил старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, ПВО, Одесская область, Измаил, ракеты, ракета, крылатая ракета, воздушная тревога
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