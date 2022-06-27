Количество пострадавших от ракетного удара в Одесской области выросло

"По уточненным данным, легкие осколочные ранения в результате взрыва получили восемь человек, из которых один ребенок. После оказания медицинской помощи на месте госпитализация раненым не понадобилась", – рассказали в пресс-службе.

От удара загорелись три частных дома и приусадебные постройки на общей площади 500 м², пожар уже потушили.

Фото: Одеса. Офіційно / Telegram

В командовании "Юг" отметили, что крылатая ракета Х-22 была выпущена с вражеского самолета Ту-22 с направления временно оккупированного Крыма.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и следователи полиции. Предварительная правовая квалификация события – ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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