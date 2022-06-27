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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество пострадавших от ракетного удара в Одесской области выросло

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Мирные жители получили легкие осколочные ранения в результате взрыва
Мирные жители получили легкие осколочные ранения в результате взрыва
Фото: Одеса. Офіційно / Telegram

В результате ракетного удара, нанесенного Россией этой ночью по одному из сел Одесского района Одесской области, ранены восемь человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Одесского горсовета со ссылкой на оперативное командование ВСУ "Юг". Раньше сообщалось о шести пострадавших.

"По уточненным данным, легкие осколочные ранения в результате взрыва получили восемь человек, из которых один ребенок. После оказания медицинской помощи на месте госпитализация раненым не понадобилась", – рассказали в пресс-службе. 

От удара загорелись три частных дома и приусадебные постройки на общей площади 500 м², пожар уже потушили. 

Фото: Одеса. Офіційно / Telegram
Фото: Одеса. Офіційно / Telegram

В командовании "Юг" отметили, что крылатая ракета Х-22 была выпущена с вражеского самолета Ту-22 с направления временно оккупированного Крыма.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и следователи полиции. Предварительная правовая квалификация события – ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия регулярно атакует юг Украины и в частности Одесскую область ракетами, в том числе сверхзвуковыми "Ониксами", которые запускает с территории оккупированного Крыма, значительную часть ракет сбивает ПВО.

20 июня оккупанты нанесли массированный удар 14 ракетами по Одесской и Николаевской областях, есть погибший в Одессе.

22 июня по Николаеву оккупанты выпустили семь ракет, в городе возникли пожары, есть пострадавшие.

23 июня РФ снова нанесла ракетный удар по югу: над Одесской областью сбили две ракеты, в Николаеве оккупанты попали в объекты инфраструктуры.

26 июня российские оккупационные войска выпустили по Одесской области две противокорабельные ракеты типа "Оникс", их сбила украинская ПВО. 

Теги: пожар, взрыв, раненые, Одесская область, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, крылатая ракета
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