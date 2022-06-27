Количество пострадавших от ракетного удара в Одесской области выросло

"По уточненным данным, легкие осколочные ранения в результате взрыва получили восемь человек, из которых один ребенок. После оказания медицинской помощи на месте госпитализация раненым не понадобилась", – рассказали в пресс-службе.
От удара загорелись три частных дома и приусадебные постройки на общей площади 500 м², пожар уже потушили.
В командовании "Юг" отметили, что крылатая ракета Х-22 была выпущена с вражеского самолета Ту-22 с направления временно оккупированного Крыма.
Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и следователи полиции. Предварительная правовая квалификация события – ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия регулярно атакует юг Украины и в частности Одесскую область ракетами, в том числе сверхзвуковыми "Ониксами", которые запускает с территории оккупированного Крыма, значительную часть ракет сбивает ПВО.
20 июня оккупанты нанесли массированный удар 14 ракетами по Одесской и Николаевской областях, есть погибший в Одессе.
22 июня по Николаеву оккупанты выпустили семь ракет, в городе возникли пожары, есть пострадавшие.
23 июня РФ снова нанесла ракетный удар по югу: над Одесской областью сбили две ракеты, в Николаеве оккупанты попали в объекты инфраструктуры.
26 июня российские оккупационные войска выпустили по Одесской области две противокорабельные ракеты типа "Оникс", их сбила украинская ПВО.