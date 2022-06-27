РФ нанесла ракетный удар по Одесской области, ранены шесть человек – ОК "Юг"

В результате прилета были разрушены и загорелись несколько домов Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook (иллюстративное)

Оккупанты попали в жилой квартал одного из поселков области. Были разрушены и загорелись несколько жилых домов и хозяйственных построек на площади приблизительно 500 м². Отмечалось, что на момент публикации сообщения спасатели боролись с огнем.

По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди которых один ребенок.

По информации командования, ракетный удар был нанесен с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.

"Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются", – говорится в сообщении.

Накануне, 26 июня, российские оккупационные войска выпустили по Одесской области две противокорабельные ракеты типа "Оникс", их сбила украинская ПВО.