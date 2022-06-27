РФ нанесла ракетный удар по Одесской области, ранены шесть человек – ОК "Юг"

Оккупанты попали в жилой квартал одного из поселков области. Были разрушены и загорелись несколько жилых домов и хозяйственных построек на площади приблизительно 500 м². Отмечалось, что на момент публикации сообщения спасатели боролись с огнем.
По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди которых один ребенок.
По информации командования, ракетный удар был нанесен с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.
"Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются", – говорится в сообщении.
Накануне, 26 июня, российские оккупационные войска выпустили по Одесской области две противокорабельные ракеты типа "Оникс", их сбила украинская ПВО.
Россия регулярно атакует юг Украины и в частности Одесскую область ракетами, в том числе сверхзвуковыми "Ониксами", которые запускает с территории оккупированного Крыма, значительную часть ракет сбивает ПВО.
20 июня оккупанты нанесли массированный удар 14 ракетами по Одесской и Николаевской областях, есть погибший в Одессе. 22 июня по Николаеву оккупанты выпустили семь ракет, в городе возникли пожары, есть пострадавшие. 23 июня РФ снова нанесла ракетный удар по югу: над Одесской областью сбили две ракеты, в Николаеве оккупанты попали в объекты инфраструктуры.