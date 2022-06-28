Оккупанты выпустили еще пять крылатых ракет по Одесской области – командование "Юг"

Об этом 28 июня проинформировали в оперативном командовании "Юг", сообщение опубликовал Telegram-канал горсовета Одессы.

"Враг продолжает атаковать Измаильский район Одесской области крылатыми ракетами типа "Оникс". После утреннего уничтожения еще пять ракет были выпущены по береговой линии в течение дня, – говорится в сообщении. – Обошлось без существенных разрушений и пострадавших именно потому, что доступ к побережью в этой местности закрыт".

Ракету "Оникс", которую оккупанты утром запустили по Измаильскому району с территории временно оккупированного Крыма, сбили силы противовоздушной обороны ВСУ, отмечало командование "Юг".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия регулярно атакует юг Украины, и в частности Одесскую область, ракетами, в том числе сверхзвуковыми "Ониксами", которые запускает с территории оккупированного Крыма, значительную часть ракет сбивает ПВО.

Так, 26 июня оккупационные войска РФ выпустили по Одесской области две ракеты "Оникс", их сбила украинская ПВО, на следующий день по региону запускали ракеты Х-22 – с вражеского самолета Ту-22, тоже с направления Крыма. В результате удара пострадали мирные люди.

"Оникс" – сверхзвуковая противокорабельная ракета. Использование противокорабельных ракет для ударов по наземным целям говорит о нехватке определенного вида боеприпасов в армии оккупантов, говорил старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман.