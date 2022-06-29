Одна ракету над Одессой сбили, но есть попадание – Геращенко

"По предварительной информации, одну ракету над Одессой уничтожила ПВО, но есть и "прилет", – говорится в сообщении.
Других подтверждений попадания в Одессе на данный момент нет.
О сбитой в Одесской области ракете сообщили также спикер Одесской ОВА Сергей Братчук и Одесский горсовет (со ссылкой на информацию оперативного командования ВСУ "Юг").
"Силы ПВО уничтожили над Одесской областью ракету врага типа Х-22. Вновь стратегическая авиация РФ", – написал Братчук.
В горсовете уточнили, что ракету уничтожили над полями Одесского района, разрушений и пострадавших от осколков нет.
По данным командования "Юг", ракету воздушного базирования Х-22 россияне выпустили из самолета Ту-22 с направления Черного моря.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия практически ежедневно атакует юг Украины, и в частности Одесскую область, ракетами.
20 июня оккупанты нанесли массированный удар 14 ракетами по Одесской и Николаевской областях, есть погибший в Одессе.
22 июня по Николаеву оккупанты выпустили семь ракет, в городе возникли пожары, есть пострадавшие.
23 июня РФ снова нанесла ракетный удар по югу: над Одесской областью сбили две ракеты, в Николаеве оккупанты попали в объекты инфраструктуры.
26 июня российские оккупационные войска выпустили по Одесской области две противокорабельные ракеты типа "Оникс", их сбила украинская ПВО.
В результате ракетного удара по Одесской области ночью 27 июня ранены восемь человек, в том числе ребенок.
28 июня оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по региону. Утром одну ракету над Одесской областью сбила ПВО, еще еще пять ракет были выпущены по береговой линии в течение дня.