Одна ракету над Одессой сбили, но есть попадание – Геращенко

Подтверждена информация об одной ракете с Черного моря, сбитой в Одесском районе Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

"По предварительной информации, одну ракету над Одессой уничтожила ПВО, но есть и "прилет", – говорится в сообщении.

Других подтверждений попадания в Одессе на данный момент нет.

О сбитой в Одесской области ракете сообщили также спикер Одесской ОВА Сергей Братчук и Одесский горсовет (со ссылкой на информацию оперативного командования ВСУ "Юг").

"Силы ПВО уничтожили над Одесской областью ракету врага типа Х-22. Вновь стратегическая авиация РФ", – написал Братчук.

Скриншот: Сергей Братчук / Facebook

В горсовете уточнили, что ракету уничтожили над полями Одесского района, разрушений и пострадавших от осколков нет.

По данным командования "Юг", ракету воздушного базирования Х-22 россияне выпустили из самолета Ту-22 с направления Черного моря.

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