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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Одна ракету над Одессой сбили, но есть попадание – Геращенко

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Подтверждена информация об одной ракете с Черного моря, сбитой в Одесском районе
Подтверждена информация об одной ракете с Черного моря, сбитой в Одесском районе
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

По Одессе 29 июня российские войска нанесли очередной ракетный удар, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Об этом он написал в Telegram.

"По предварительной информации, одну ракету над Одессой уничтожила ПВО, но есть и "прилет", – говорится в сообщении.

Других подтверждений попадания в Одессе на данный момент нет. 

О сбитой в Одесской области ракете сообщили также спикер Одесской ОВА Сергей Братчук и Одесский горсовет (со ссылкой на информацию оперативного командования ВСУ "Юг"). 

"Силы ПВО уничтожили над Одесской областью ракету врага типа Х-22. Вновь стратегическая авиация РФ", – написал Братчук. 

Скриншот: Сергей Братчук / Facebook
Скриншот: Сергей Братчук / Facebook

В горсовете уточнили, что ракету уничтожили над полями Одесского района, разрушений и пострадавших от осколков нет.

По данным командования "Юг", ракету воздушного базирования Х-22 россияне выпустили из самолета Ту-22 с направления Черного моря.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия практически ежедневно атакует юг Украины, и в частности Одесскую область, ракетами. 

20 июня оккупанты нанесли массированный удар 14 ракетами по Одесской и Николаевской областях, есть погибший в Одессе.

22 июня по Николаеву оккупанты выпустили семь ракет, в городе возникли пожары, есть пострадавшие.

23 июня РФ снова нанесла ракетный удар по югу: над Одесской областью сбили две ракеты, в Николаеве оккупанты попали в объекты инфраструктуры.

26 июня российские оккупационные войска выпустили по Одесской области две противокорабельные ракеты типа "Оникс", их сбила украинская ПВО. 

В результате ракетного удара по Одесской области ночью 27 июня ранены восемь человек, в том числе ребенок

28 июня оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по региону. Утром одну ракету над Одесской областью сбила ПВО, еще еще пять ракет были выпущены по береговой линии в течение дня.

Теги: Одесса, самолет, авиация, ПВО, Антон Геращенко, Одесская область, война России против Украины, ракеты, Сергей Братчук
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