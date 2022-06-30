Оккупанты нанесли удар по Одесской области двумя ракетами – глава ОВА

Пострадавших и разрушений в результате ракетного удара оккупантами нет, отметил глава Одесской ОВА Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (иллюстративное)

Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.

"Сегодня враг нанес ракетный удар по области двумя ракетами. К счастью, пострадавших и разрушений нет", – сказал руководитель ОВА.

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