Оккупанты нанесли удар по Одесской области двумя ракетами – глава ОВА

Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.
"Сегодня враг нанес ракетный удар по области двумя ракетами. К счастью, пострадавших и разрушений нет", – сказал руководитель ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия практически ежедневно атакует юг Украины, и в частности Одесскую область, ракетами.
В последние дни ударам подвергается Измаильский район. 28 июня утром силы противовоздушной обороны ВСУ сбили одну ракету над морем, после чего оккупанты в течение дня выпустили еще пять крылатых ракет по береговой линии района. В оперативном командовании "Юг" сообщали, что обошлось без жертв и существенных разрушений, так как доступ к побережью в этой местности закрыт.
29 июня оккупанты нанесли ракетные удары по морскому побережью в Измаильском районе.