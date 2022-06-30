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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли удар по Одесской области двумя ракетами – глава ОВА

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Пострадавших и разрушений в результате ракетного удара оккупантами нет, отметил глава Одесской ОВА
Пострадавших и разрушений в результате ракетного удара оккупантами нет, отметил глава Одесской ОВА
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска 30 июня нанесли ракетный удар по территории Одесской области двумя ракетами.

Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.

"Сегодня враг нанес ракетный удар по области двумя ракетами. К счастью, пострадавших и разрушений нет", – сказал руководитель ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия практически ежедневно атакует юг Украины, и в частности Одесскую область, ракетами.

В последние дни ударам подвергается Измаильский район. 28 июня утром силы противовоздушной обороны ВСУ сбили одну ракету над морем, после чего оккупанты в течение дня выпустили еще пять крылатых ракет по береговой линии района. В оперативном командовании "Юг" сообщали, что обошлось без жертв и существенных разрушений, так как доступ к побережью в этой местности закрыт.

29 июня оккупанты нанесли ракетные удары по морскому побережью в Измаильском районе.

Теги: Россия, Украина, Одесская область, жертвы, Одесская ОГА, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, удары, разрушения, российские оккупанты, Максим Марченко
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