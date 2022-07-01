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Ракетный удар по Одесской области. Число погибших возросло до 19 человек, пострадавших – до 38 человек –ГСЧС

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Фото: ДСНС України / Telegram

Как сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram, по состоянию на 10.00 в результате ракетного удара по поселок городского типа Сергеевка Белгород-Днестровского района погибли 19 человек, пострадали – 38.

"Организовано взаимодействие со всеми службами и военной администрацией. Работают психологи ГСЧС", – сказано в сообщении. В ГСЧС добавили, что в результате ракетного удара пострадали шестеро детей.

В результате ракетных ударов по Белгород-Днестровскому району Одесской области погиб 10-летний мальчик. Еще двое детей, одному из которых четыре года, ранены, сообщил 1 июля в Telegram Офис генерального прокурора.

"В ночь на 1 июля войска страны-агрессора совершили ракетные обстрелы Белгород-Днестровского района Одесской области. В результате погиб 10-летний мальчик, ранения получили двое детей – четырех и 17 лет", – сказано в сообщении.

В ОГПУ добавили, что в результате российской вооруженной агрессии в Украине, по данным на 1 июля, погибло 343 ребенка.

Ранее сообщалось о 18 погибших и 31-м пострадавшем в результате ракетного удара оккупантов по Сергеевке.

По данным СМИ, ракетный удар по Одесской области оккупанты нанесли 1 июля во время воздушной тревоги (она длилась с 00.10 до 00.56).  Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, не было.

Контекст:

Россия практически ежедневно наносит ракетные удары по югу Украины и, в частности, Одесской области. 

В последние дни, в том числе 28-го и 29 июня, ударам подвергался Измаильский район. 

Последний ракетный удар по Одесской области произошел после того, как после очередного удара по острову Змеиный (административно он входит в эту область) российские оккупанты были вынуждены его покинуть. После этого в Генштабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что украинская армия полностью освободила регион от оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 28 июня Россия запустила по территории Украины 2811 ракет.


Теги: Одесская область, жертвы, обстрелы
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