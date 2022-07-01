"Организовано взаимодействие со всеми службами и военной администрацией. Работают психологи ГСЧС", – сказано в сообщении. В ГСЧС добавили, что в результате ракетного удара пострадали шестеро детей.

В результате ракетных ударов по Белгород-Днестровскому району Одесской области погиб 10-летний мальчик. Еще двое детей, одному из которых четыре года, ранены, сообщил 1 июля в Telegram Офис генерального прокурора.

"В ночь на 1 июля войска страны-агрессора совершили ракетные обстрелы Белгород-Днестровского района Одесской области. В результате погиб 10-летний мальчик, ранения получили двое детей – четырех и 17 лет", – сказано в сообщении.

В ОГПУ добавили, что в результате российской вооруженной агрессии в Украине, по данным на 1 июля, погибло 343 ребенка.

Ранее сообщалось о 18 погибших и 31-м пострадавшем в результате ракетного удара оккупантов по Сергеевке.

По данным СМИ, ракетный удар по Одесской области оккупанты нанесли 1 июля во время воздушной тревоги (она длилась с 00.10 до 00.56). Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, не было.