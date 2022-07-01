Число погибших в результате ракетного удара армии РФ по Одесской области возросло до 18, 31 пострадавший госпитализирован

Он отметил, что удар был нанесен с применением самолетов стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря тремя ракетами Х-22 по многоквартирному дому и базе отдыха.
"По состоянию на 9.00 выявлено 18 погибших, из них двое детей. Госпитализирован 31 человек, среди которых четверо детей и беременная женщина. Еще восемь обратились за медицинской помощью. Из под завалов спасены восемь человек, из них три ребенка", – написал Марченко.
Он отметил, что спасательные работы продолжаются.
Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в Telegram, что обстрелам подверглось село Сергеевка. Он добавил, что ударом разрушена наружная стена жилого дома и перекрытия с первого по девятый этажи, а на базе отдыха повреждены два этажа жилого корпуса.
Ранее было известно о 17 погибших.
По данным СМИ, ракетный удар по Одесской области оккупанты нанесли 1 июля во время воздушной тревоги (она длилась с 00.10 до 00.56). Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, не было.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия практически ежедневно наносит ракетные удары по югу Украины и, в частности, Одесской области.
В последние дни, в том числе 28-го и 29 июня, ударам подвергался Измаильский район.
Последний ракетный удар по Одесской области произошел после того, как после очередного удара по острову Змеиный (административно он входит в эту область) российские оккупанты были вынуждены его покинуть. После этого в Генштабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что украинская армия полностью освободила регион от оккупантов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 28 июня Россия запустила по территории Украины 2811 ракет.