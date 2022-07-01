Число погибших в результате ракетного удара армии РФ по Одесской области возросло до 18, 31 пострадавший госпитализирован

Он отметил, что удар был нанесен с применением самолетов стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря тремя ракетами Х-22 по многоквартирному дому и базе отдыха.

"По состоянию на 9.00 выявлено 18 погибших, из них двое детей. Госпитализирован 31 человек, среди которых четверо детей и беременная женщина. Еще восемь обратились за медицинской помощью. Из под завалов спасены восемь человек, из них три ребенка", – написал Марченко.

Он отметил, что спасательные работы продолжаются.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в Telegram, что обстрелам подверглось село Сергеевка. Он добавил, что ударом разрушена наружная стена жилого дома и перекрытия с первого по девятый этажи, а на базе отдыха повреждены два этажа жилого корпуса.

Ранее было известно о 17 погибших.

По данным СМИ, ракетный удар по Одесской области оккупанты нанесли 1 июля во время воздушной тревоги (она длилась с 00.10 до 00.56). Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, не было.

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