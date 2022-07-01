Ракетный удар по Одесской области. Число погибших возросло до 17 человек

По состоянию на 6.00 известно о 14 погибших из-за попадания вражеской ракеты в многоэтажный жилой дом. 30 человек получили ранения, в том числе три ребенка.

Как уточнил Братчук, в результате удара второй ракеты, которая попала в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе, погибли три человека, один из них – ребенок. Еще один человек госпитализирован. В разрушенных зданиях продолжаются спасательные роботы.

По данным СМИ, ракетный удар по Одесской области оккупанты нанесли во время воздушной тревоги (она длилась с 00.10 до 00.56).

Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, не было.