Ракетный удар по Одесской области. Число погибших возросло до 17 человек

По состоянию на 6.00 известно о 14 погибших из-за попадания вражеской ракеты в многоэтажный жилой дом. 30 человек получили ранения, в том числе три ребенка.
Как уточнил Братчук, в результате удара второй ракеты, которая попала в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе, погибли три человека, один из них – ребенок. Еще один человек госпитализирован. В разрушенных зданиях продолжаются спасательные роботы.
По данным СМИ, ракетный удар по Одесской области оккупанты нанесли во время воздушной тревоги (она длилась с 00.10 до 00.56).
Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, не было.
Россия практически ежедневно наносит ракетные удары по югу Украины и, в частности, Одесской области.
В последние дни, в том числе 28-го и 29 июня, ударам подвергался Измаильский район.
Последний ракетный удар по Одесской области произошел после того, как после очередного удара по острову Змеиный (административно он входит в эту область) российские оккупанты были вынуждены его покинуть. После этого в Генштабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что украинская армия полностью освободила регион от оккупантов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 28 июня Россия запустила по территории Украины 2811 ракет.