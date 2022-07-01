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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный удар по Одесской области. Число погибших возросло до 17 человек

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Оккупанты ночью обстреляли Белгород-Днестровский район
Оккупанты ночью обстреляли Белгород-Днестровский район
Фото: ДСНС України / Telegram

Число погибших в результате ракетного обстрела российскими оккупантами Одесской области в ночь на 1 июля возросло до 17 человек. Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской областной государственной (военной) администрации Сергей Братчук.

По состоянию на 6.00 известно о 14 погибших из-за попадания вражеской ракеты в многоэтажный жилой дом. 30 человек получили ранения, в том числе три ребенка.

Как уточнил Братчук, в результате удара второй ракеты, которая попала в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе, погибли три человека, один из них – ребенок. Еще один человек госпитализирован. В разрушенных зданиях продолжаются спасательные роботы.

По данным СМИ, ракетный удар по Одесской области оккупанты нанесли во время воздушной тревоги (она длилась с 00.10 до 00.56). 

Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, не было.

Контекст:

Россия практически ежедневно наносит ракетные удары по югу Украины и, в частности, Одесской области. 

В последние дни, в том числе 28-го и 29 июня, ударам подвергался Измаильский район. 

Последний ракетный удар по Одесской области произошел после того, как после очередного удара по острову Змеиный (административно он входит в эту область) российские оккупанты были вынуждены его покинуть. После этого в Генштабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что украинская армия полностью освободила регион от оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 28 июня Россия запустила по территории Украины 2811 ракет.

Теги: Россия, Украина, Одесская область, обстрелы, ракеты, российские оккупанты, Сергей Братчук
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